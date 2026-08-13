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Парк Победы в Харькове: история, аттракционы и маршрут

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 августа 2026, 16:00 3 мин.
Парк Победы Харьков: аттракционы, метро
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