Парк Победы в Харькове: история, аттракционы и маршрут

Салтовка — это настоящий город в городе, где ритм жизни никогда не затихает. Однако даже среди плотной застройки есть место, где можно выдохнуть, прогуляться по аллеям и насладиться природой.

Парк Победы в Харькове — это 45 гектаров зелени, которые стали настоящим спасением для жителей восточной части мегаполиса.

Парк Победы в Харькове: история возникновения

Если заглянуть в архивы, то история парка Победы в Харькове началась в 1985 году, и появился он не на пустом месте. Его заложили на территории бывших коллективных садов в честь 40-летия завершения Второй мировой войны.

Интересно, что название парка сегодня приобрело новый смысл — для харьковчан оно теперь символизирует не только события прошлого века, но и несокрушимость города и веру в будущее Украины.

Парк Победы сохранил часть своей садовой души: здесь и по сей день можно найти старые плодовые деревья, которые весной невероятно цветут.

Что посмотреть в парке Победы в Харькове

Долгое время Салтовка была местом, где можно было покататься на ретро-качелях. Когда в 2011 году обновляли Центральный парк, часть старых конструкций перевезли именно сюда.

Из-за ситуации с безопасностью большинство механических аттракционов сейчас не работают или демонтированы, однако парк остается активным. Здесь есть современные детские городки, спортивные зоны и знаменитый геометрический газон.

Парк — это не только деревья. Это целый комплекс инфраструктуры:

Дворец детского и юношеского творчества: величественное здание с обсерваторией, напоминающее космический корабль;

Спортивный комплекс Салтовский лед: место тренировок хоккеистов и фигуристов (хотя здание пострадало от обстрелов, его активно восстанавливают);

Три фонтана и центральная аллея: после реконструкции 2020 года это место стало главной фотозоной Салтовки;

Рекорд Украины: именно здесь в 2023 году нарисовали самую большую уличную писанку в стране.

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Парк Победы в Харькове: адрес и как добраться

Если ты планируешь прогулку, первый вопрос — координаты. Парк Победы в Харькове, адрес которого официально привязан к проспекту Тракторостроителей и Салтовскому шоссе, занимает огромную территорию в Салтовском (бывшем Московском) районе.

Добраться сюда очень просто из любой точки города:

Трамваи: №8, 23 (остановка Парк Победы или ТРК Украина);

Троллейбусы: №19, 20, 24;

Маршрутные такси : десятки маршрутов, курсирующих по Салтовскому шоссе.

Если ты ориентируешься на парк Победы в Харькове, то ближайшими станциями метро являются Академика Барабашова или Героев Труда. От них нужно будет проехать несколько остановок наземным транспортом в сторону ТРК Украина.

Если гулять в парке поздно вечером, можно заметить маленьких хозяев территории — кротов. Их характерные бугорки на газонах стали почти визитной карточкой местного ландшафта.

Хотя парк Победы в Харькове не претендует на звание главного туристического объекта, для жителей Салтовки — это сердце района. Это место, где современная реконструкция встречается с историей, а спокойствие природы помогает пережить самые трудные времена.

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