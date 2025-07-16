Пляжі на Київському морі: як обрати комфортний відпочинок поблизу столиці

Деякі люди не можуть вирватися у відпустку на море, але провести час біля водойми хочеться. Тому мешканці столиці шукають, які є пляжі на Київському морі.

Київське водосховище, або більш звично для всіх Київське море, давно стало улюбленим місцем відпочинку мешканців столиці та області. Його мальовничі береги з сосновими лісами, піщаними пляжами та чистим повітрям приваблюють охочих сховатися від спеки. Читай, де можна купатися на Київському морі та які пляжі обрати.

Пляжі на Київському морі: куди їхати

Пляжі у Вишгороді

Це найзручніший варіант для тих, хто їде з Києва. Тут є декілька зон для відпочинку з навісами, лавочками та навіть кабінками для перевдягання. Часто працюють кафе та точки з їжею. Але варто врахувати, що у вихідні тут може бути досить людно.

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Лісова Буча та район Глібівки

У Глібівці багато баз відпочинку та приватних котеджів із власними виходами до води. Деякі пропонують оренду лежаків та альтанок, мангали, водні розваги. Вода тут зазвичай чистіша, а людей менше, ніж біля Вишгорода.

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Лютіж та Нові Петрівці

Ці місця чудові для більш дикого відпочинку. Тут часто відпочивають компанії з наметами. Є пляжі без особливої інфраструктури, але з красивими пейзажами, соснами та приємною водою. Якщо не потрібен сервіс, а хочеться тиші та природи, це гарний варіант.

Катюжанка

Трохи далі від Києва, але пляжі тут відносно спокійні, чисті та з мальовничими краєвидами. Підходить для сімейного відпочинку.

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Як обрати пляж для відпочинку

Перед тим як їхати, варто перевірити актуальні висновки санітарних служб, які щороку моніторять якість води у різних місцях Київського моря. Як правило, в зонах організованого відпочинку вода контролюється, а берег регулярно прибирається.

Обираючи пляж, зверни увагу, чи є рятувальні пости, туалети, смітники, обладнані зони для купання. Якщо їдеш із дітьми, краще віддати перевагу офіційним пляжам із пологим заходом у воду.

Якщо ти збираєшся на справжнє море, то треба правильно зібрати валізу. Раніше ми розповідали, що брати з собою на море.

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