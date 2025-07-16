Стиль життя Подорожі та натхнення

Пляжі на Київському морі: як обрати комфортний відпочинок поблизу столиці

Богдана Макалюк, журналістка сайту 16 Липня 2025, 11:23
Пляжі на Київському морі
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь