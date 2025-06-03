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Куди поїхати на море в Україні 2025: шукаємо безпечні узбережжя для спокійного відпочинку

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Червня 2025, 11:45
куди поїхати на море в україні
Фото Pexels

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