Куди поїхати на море в Україні 2025: шукаємо безпечні узбережжя для спокійного відпочинку

Нинішній пляжний сезон — уже третій в умовах війни, тому ті українці, хто обирає відпочинок на морі, знають про всі його ризики. Втім і переваг чимало, головне — ближче і відносно недорого. Куди поїхати на море у 2025 році в Україні — читай про найкращі локації.

Куди поїхати на море в Україні

У 2025 році, попри виклики війни, в Україні можна знайти відносно безпечні та привабливі місця для морського відпочинку. Розглянемо, яка ситуація у південних областях України, і де ризики війни найнижчі.

Куди поїхати на море в Україні: Одеська область

У 2025 році Одещина активно готується до пляжного сезону, плануючи відкрити до сорока пляжів, а це удвічі більше, ніж торік. Обласна військова адміністрація дала дозвіл, і починаючи з весни на узбережжі тривають перевірки безпеки: водолази обстежують морське дно, встановлюються укриття та системи оповіщення.

В Одесі відкриються пляж Калетон та інклюзивний пляж Дельфін. Водночас у Затоці та Кароліно-Бугазі відвідувати пляжі офіційно заборонено згідно з чинним наказом Одеської ОДА.

Тож відпочивальники мають більше розраховувати на те, щоб купатися у басейнах, нині їх активно встановлюють у багатьох готелях. Та попри війну Одещина пропонує більш-менш безпечний та комфортний відпочинок, звісно, з урахуванням нинішніх умов.

Якщо шукаєш, куди поїхати в Україні купатися на морі, розглянь пропозиції курортних селищ та міст Одещини, але перед тим, як бронювати готель чи пансіонат, поцікався поточною безпековою ситуацією саме в потрібному тобі місці:

Одеса

Затока

Грибівка

Кароліно-Бугаз

Катранка

Лебедівка

Приморське

Росейка

Санжійка

Сергіївка

Чорноморськ

Чи можна поїхати на море у Херсонську область

Херсонська область відома пляжами Арабатської стрілки, де розташовані численні курортні селища. Тут море неглибоке та швидко прогрівається. Ці місця традиційно обирали для сімейного відпочинку. Але як нині?

Дотепер Арабатська стрілка окупована росіянами, які перетворюють її на військовий об’єкт. Російські військові займають пансіонати, дитячі табори, готелі та приватні будинки, облаштовують у них казарми, ремонтні майданчики та склади для зброї й боєприпасів.

Чи можна поїхати на море у Миколаївську область

Курорти Миколаївщини відомі своїми піщаними пляжами, колись вони були ідеальним місцем для туристів, які шукають відпочинок подалі від міської метушні.

Та війна, схоже, ставить тут на паузу пляжний бізнес: морські курорти Миколаївщини, зокрема Лугове, Рибаківка та Очаків цього року офіційно не працюватимуть.

Через щільне мінування морського узбережжя та постійні ризики гарантувати безпеку навіть на віддалених від окупованої Кінбурнської коси територіях місцева влада не береться.

Що ж до улюбленого багатьма селища Коблево, то нині воно мало годиться для відпочинку. У прибережних зонах встановили металеві бар’єри, щоб завадити людям заходити у воду, адже узбережжя заміноване. Море час від часу викидає на берег вибухівку.

Та й ситуація з екологією значно погіршилася, особливо після того, як стався витік мазуту з російських танкерів поблизу Керченської протоки.

Натомість мешканцям області та гостям регіону пропонують обирати для відпочинку безпечні місця біля річок і лиманів, які попередньо перевіряють на безпечність.

Раніше ми розповідали: відпочинок в Затоці 2025, без моря, з розвагами та чи безпечно.

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