Відпочинок в Одеській області 2025: цікаві місця та комфортні пляжі

Одеська область — один із найкурортніших регіонів України. Звісно, тут є десятки баз відпочинку, готелів, санаторіїв, адже всі хочуть відпочити на березі моря. Але тут також є багато інших цікавих місць та пам’яток. Читай про відпочинок в Одеській області 2025, що можна подивитися та куди поїхати на море.

Відпочинок в Одеській області 2025: цікаві місця

Аккерманська фортеця

Варто побачити цю фортецю, адже вона найбільша в Україні. Розташована вона у місті Білгород-Дністроський. Заснована вона була у 13 сторіччі на місці давньогрецької колонії Тіра.

Ця будівля пережила не одну імперію і постійно була під різним контролем: Візантійська, Османська імперія, Молдовське князівство. Вона пережила десятки облог і нападів, але вистояла і збереглася до наших днів.

Маєток Курісів

Розташований він у селі Петрівка. Будівлю ще називають Ісаєвський палац. Садиба оформлена в стилі бароко та ренесансу та має багату історію.

У маєтку налічувалося 78 кімнат, і кожна з них була оформлена у своєму, унікальному кольорі. Особливе місце займала зала без вікон, освітлення в якій забезпечувалося через атріум. За однією з версій, у літній період скляний дах цієї зали заповнювали водою, створюючи щось на зразок акваріума з яскравими рибками. Такий задум дозволяв досягти вражаючого ефекту світлової гри.



Нерубайські катакомби

Це підземний лабіринт довжиною близько 2500 км, який використовувався як укриття під час Другої світової війни. Це найбільша система катакомб у світі. А їхня глибина становить понад 60 м нижче рівня моря.

Повна мапа цього лабіринту ще й досі невідома. Є понад 1000 входів у тунелі. Також досі сперечаються за дату їх появи, дехто каже 1600-ті роки, а хтось каже, що свого обрису катакомби почали набувати у 1800-тих роках.

Устрична ферма

Устрична ферма на Тилігульському лимані — місце, де вирощують устриці Crassostrea Gigas. Тут можна скуштувати свіжі морепродукти та насолодитися природою. Це цікавий досвід та нетиповий відпочинок на пляжі, тому це місце треба додати до свого листа подорожей.

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Виноробня Шабо

Це місце як візитівка області. У 1822 році швейцарські емігранти заснували в цьому регіоні поселення, яке спеціалізувалося на виноробстві, і запровадили європейські традиції та стандарти виробництва вина.

У 1847 році шабські вина отримали свою першу золоту медаль, що поклало початок традиції високих міжнародних нагород. Можна замовити екскурсію на виноробню з дегустацією. Цей цікавий досвід точно запам’ятається.

Місто Вилкове

Це село часто називають Українською Венецією. Але не втрачаймо ідентичності і не ставимо ярлики інших міст та країн, а насолоджуємося нашими унікальними місцями.

Місто має канали замість доріг і пересуваються тут на човнах. Воно стало важливим рибальським і сільськогосподарським центром, особливо відомим своїм виноробством. Тут також можна замовити екскурсії, відвідати музеї та подивитися на архітектурні пам’ятки.

Куди поїхати на море в Одеській області

Якщо ти хочеш саме пляжний відпочинок, пропонуємо відвідати Затоку, Грибівку, Кароліно-Бугаз, Сергіївку. Це популярні морські курорти з широкими піщаними пляжами та розвиненою інфраструктурою.

Якщо ти хочеш дослідити інші місця нашої країни, раніше ми розповідали про найкращі місця для відпочинку в Україні.

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