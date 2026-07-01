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Температура воды в Днепре в июле 2026 года: сколько градусов сейчас

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 июля 2026, 17:00 3 мин.
Температура воды в Днепре в Киеве в июле 2026
Фото Pexels

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