Температура воды в Одессе в июле 2026 года: насколько комфортным будет отдых у моря

Июль традиционно открывает наиболее благоприятный и комфортный период для морских купаний, отдыха и водных видов спорта на черноморском побережье.

Читай в материале, какая будет температура воды в Одессе в июле 2026 года и насколько комфортными будут показатели для купания.

Температура воды в Одессе в июле 2026: как прогреется море

Как отмечает Sea Temperature, средняя температура морской воды в этом месяце составит 23,6°C.

Такой температурный режим идеально подходит для длительного пребывания в воде, поскольку она не охлаждает тело, минимизирует риск переохлаждения и создает условия для полноценного расслабления.

В целом стабильный сезон для купания в одесском регионе длится более двух месяцев — с начала июля по конец августа, насчитывая в среднем около 65 дней в году, когда море остается прогретым до оптимальных показателей.

Если в июне средняя температура моря держалась на отметке +20,9°C, то уже в июле она сделает существенный шаг вперед, готовя базу для августовского пика, когда вода прогревается в среднем до +24,3°C.

Диапазон июльских температур воды в Одессе будет колебаться от +20°C до максимальных +29°C.

При этом абсолютный исторический максимум для этого месяца был зафиксирован 18 июля 2024 года, когда Черное море у одесских пляжей прогрелось до +29,3°C.

Самый низкий показатель за последние годы наблюдался в начале июля 2023 года, когда из-за особенностей циркуляции воздушных масс температура воды временно опускалась до +18,9°C.

Комфортный гидрологический режим в июле подкрепляется благоприятными метеорологическими условиями в регионе.

Средняя дневная температура воздуха в Одессе в этот период составляет +27°C, тогда как ночью столбики термометров опускаются до комфортных +19°C.

Климат июльской Одессы характеризуется большим количеством солнца: продолжительность светового дня достигает 15 часов, из которых не менее 10 часов приходится на чистое солнечное сияние.

Благодаря умеренной скорости ветра и средней влажности воздуха на уровне 68% жара на побережье переносится пассажирами и отдыхающими значительно легче, чем в континентальных регионах страны, создавая прекрасные условия для летнего досуга.

Раньше мы рассказывали, какие пляжи открыты в Одессе 2026 — читай в материале, на каких локациях можно покупаться.

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