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Температура воды в Одессе в июле 2026 года: насколько комфортным будет отдых у моря

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 29 июня 2026, 18:30 2 мин.
температура воды в одессе в июле 2026
Фото Pexels

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