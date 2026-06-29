Температура води в Одесі у липні 2026: наскільки комфортним буде відпочинок біля моря

Липень в Одесі традиційно відкриває найбільш сприятливий та комфортний період для морських купань, відпочинку та водних видів спорту на чорноморському узбережжі.

Читай в матеріалі, яка буде температура води в Одесі в липні 2026 та наскільки комфортними будуть показники для купання.

Температура води в Одесі в липні 2026: як прогріється море

Як зазначає Sea Temperature, середня температура морської води у цьому місяці становитиме комфортні +23,6°C.

Такий температурний режим є ідеальним для тривалого перебування у воді, оскільки вона не охолоджує тіло, мінімізує ризик переохолодження та створює умови для повноцінного розслаблення.

Загалом стабільний сезон для купання в одеському регіоні триває понад два місяці — з початку липня до кінця серпня, налічуючи в середньому близько 65 днів на рік, коли море залишається прогрітим до оптимальних показників.

Якщо у червні середня температура моря трималася на позначці +20,9°C, то вже в липні вона зробить суттєвий крок уперед, готуючи базу для серпневого піку, коли вода прогрівається в середньому до +24,3°C.

Діапазон липневих температур води в Одесі коливатиметься від +20°C до максимальних +29°C.

При цьому абсолютний історичний максимум для цього місяця зафіксували 18 липня 2024 року, коли Чорне море біля одеських пляжів прогрілося до +29,3°C.

Натомість найнижчий показник за останні роки спостерігався на початку липня 2023 року, коли через особливості циркуляції повітряних мас температура води тимчасово опускалася до +18,9°C.

Комфортний гідрологічний режим у липні підкріплюється й сприятливими метеорологічними умовами в регіоні.

Середня денна температура повітря в Одесі в цей період становить +27°C, тоді як уночі стовпчики термометрів опускаються до цілком комфортних +19°C.

Клімат липневої Одеси характеризується великою кількістю сонця: тривалість світлового дня сягає 15 годин, з яких щонайменше 10 годин припадає на чисте сонячне сяйво.

Завдяки помірній швидкості вітру та середній вологості повітря на рівні 68%, спека на узбережжі переноситься пасажирами та відпочивальниками значно легше, ніж у континентальних регіонах країни, створюючи прекрасні умови для літнього дозвілля.

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