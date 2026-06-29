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Температура води в Одесі у липні 2026: наскільки комфортним буде відпочинок біля моря

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 29 Червня 2026, 18:30 2 хв.
температура води в одесі в липні 2026
Фото Pexels

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