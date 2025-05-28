Що подивитись у Дніпрі: цікаві місця для подорожі на вихідні

Якщо ти хочеш прогулятися у Дніпро на один день чи на вихідні — часу в тебе обмаль, але вистачить, щоб по вуха закохатися у місто.

Що подивитися у Дніпрі — про цікаві локації, на яких круто провести час — читай у матеріалі.

Що цікавого подивитися у Дніпрі за один день

Якщо ти у Дніпрі вперше, або хочеш одразу з головою пірнути в атмосферу міста — почни з набережної. Тут вона одна з найдовших у Європі, тягнеться понад 20 км уздовж Дніпра.

Вранці на ній бігуни, вдень — мами з дітками, ввечері — кав’ярні, вогні, запах солодкої вати і кави. Є на набережній Шар бажань та кілька цікавих пам’ятників — там обожнюють селфитись.

Центр — це Фестивальний причал, звідси видно мальовничий Монастирський острів.

Читати на тему Вікенд у Львів під час війни: як дістатися, у скільки обійдеться та що подивитися у місті Лева Гід по Львову: як дістатися до міста, скільки коштуватиме оренда житла, що подивитися та де поїсти.

А Монастирський острів точно варто подивитися, це ніби маленька окрема історія в місті. Є легенда, що по ньому колись ходив сам Андрій Первозваний, а за князя Володимира-хрестителя Русі стояв монастир.

Сьогодні — це острів із церквою, пляжем, пам’ятником Тарасу Шевченку і водоспадом — штучним, але дуже фотогенічним. Туди веде пішохідний міст — іще одне ідеальне місце для селфі на фоні річки та міста.

Поруч — башти-близнюки. Два хмарочоси — як візитівка дніпровського центру. Вони не мають особливої історії, але виглядають дуже стильно і характерно, щось на кшталт Нью-Йорка по-дніпровськи.

Далі пройдися по вулицях — і побачиш Менору. Це найбільший у світі єврейський культурний центр — символ Дніпра як міста з глибокою єврейською історією. Сім веж, аж двадцять два поверхи, з даху відкривається панорама на все місто. Всередині Менори — музей: Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні, виставки, кафе.

Ввечері вийди на Кельнський бульвар — в цей час він перетворюється на місце зустрічей, прогулянок і атмосферних посиденьок. Гірлянди, вогники, музика — усе необхідне для атмосферної нічної прогулянки.

Що подивитися у Дніпрі: історичні локації

Хочеш подивитися у Дніпрі історичні пам’ятки? Тут тобі пощастило: всі цікаві місця майже поруч, гуляй собі проспектом Яворницького й захоплюйся.

Але є виняток — Будинок органної музики. Він розташований в колишній Миколаївській церкві, просто посеред промзони, і виглядає там як привид з іншого світу. Всередині — неймовірна акустика, ідеальне місце для душевного відпочинку.

А хочеш не віддалятися від центру — йди до Спасо-Преображенського собору. Це перша будівля, закладена тут ще Катериною ІІ. Поряд — верстова миля, знак, що нагадує про той самий царський візит. І все це — у кількох хвилинах одне від одного.

Є також готичний костьол святого Йосифа — червона цегла, шпилі, справжня атмосфера середньовіччя.

Шукаєш цікаві музеї? Є сучасний музей АТО — перший у країні. Та історичний музей Яворницького — з мамонтами, кам’яними бабами, козаками й старим трамваєм. А ще є Дніпровський художній музей, у ньому досить потужна колекція творів мистецтва й актуальні арт-покази сучасних митців.

Шукай свої цікаві локації, які варто подивитися у Дніпрі, та не забувай про обережність: місто нині часто стає об’єктом ворожих обстрілів, і не варто ігнорувати сигнали тривоги.

У разі потреби переховуйся у захищених укриттях: в метро, підвалах торгівельних центрів, освітніх закладів, паркінгах будинків, користуйся цегляними укриттями на зупинках транспорту.

І внеси в телефон оце посилання на групу в Telegram: https://t.me/dnipro_alerts.

Поцікався також: відпочинок у Дніпропетровській області, музеї, парки і природа.

Фото з сайту Dayting.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.