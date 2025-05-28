Відпочинок у Дніпропетровській області: музеї, парки і природа

Дніпропетровська область приховує багато цікавих місць, які можна відвідати з родиною або у соло-відпочинку. Читай про відпочинок у Дніпропетровській області.

У списку ти знайдеш цікаві парки, музеї та інші місця. Зберігай місця для відпочинку у Дніпропетровській області.

Редакція Вікна-новини радить з обережністю вибирати місце для відпочинку на Дніпропетровщині, враховувати загрозу російських обстрілів та віддавати перевагу місцям, що не межують із зоною бойових дій

Відпочинок у Дніпропетровські області: цікаві місця

Вільногірський кар’єр

Вільногірський кар’єр — це штучний кар’єр, у ньому є унікальні озера з бірюзовою водою і дюнами з білосніжним піском. Розташований він поблизу міста Вільногірськ в Дніпропетровській області.

Також варто знати, що це активний гірничо-металургійний комбінат з видобутку рудних титано-цирконієвих пісків та унікальне місце для фотосесії чи відпочинку. Здебільшого сюди їдуть відпочивати влітку, але взимку також можна погуляти кар’єром та зробити красиві фотографії.

Троїцький собор без єдиного цвяха

Собор розташований у Самарі Дніпропетровської області. Згідно з легендами, будівництво цього собору відбувалося без єдиного цвяха, що робить його винятковим архітектурним чудом. Треба поспішити побачити цей собор, адже він перебуває в аварійному стані: старі колоди не витримують навантаження. Остання повна реставрація храму була у 1888 році. Саме ця архітектурна пам’ятка була описана Олесем Гончаром у романі Собор.

Шолоховський (Токівський) водоспад

Цей водоспад розташований біля села Токівське Апостолівського району Дніпропетровської області. Його загальна висота становить майже 6 м. Протяжність — близько 30 м. Він утворився на виступах червоного граніту. Природна краса водоспаду, де звучання води переплітається із свіжістю повітря стане ідеальним місцем для відпочинку. Навіть взимку тут можна любуватися величчю природи.

Петриківський музей етнографії, побуту та народно-прикладного мистецтва

Музей розташовний у смт Петриківка. Петриківський розпис — унікальний і відомий на всю Україну. Він є частиною нашої культурної спадщини.

Цей розпис був відомий ще в дохристиянські часи. Характерний рослинно-квітковий орнамент зберігся до сьогодні. Це найкращі традиції українського бароко. У фонді музею міститься близько 2500 експонатів. Вони розповідають про історію, етнографію, розвиток народно-прикладного мистецтва краю. Тут також можна переглянути вироби народних майстрів: Федора Панка, Андрія Пікуша, Наталки Рибак.

Свято-Покровський храм у Рубанівському

Храм розташований у селі Рубанівське Дніпропетровської області. Свято-Покровський храм стоїть на мальовничому березі ставка. Збудували його у 19 сторіччі. За радянських часів храм пережив гоніння. У 1960 році був закритий і частково зруйнований. Уже на початку 1990-х на прохання мешканців села будівлю відновили та повністю переробили дах та куполи.

У Свято-Покровському храмі покояться мощі його засновниці та ієрея Олександра, якого замучили більшовики. Поряд збереглися поховання священиків і засновника села – козака Рубана.

Ландшафтний парк Світлани Кульбашної у селі Військове

Це туристична локація на березі Дніпра в історичному місці. Це єдиний приватний ландшафтний парк відкритий для відвідувань. Світлана Кульбашна — ландшафтний дизайнер з Дніпра, переможець конкурсу садів на стипендію всесвітньо відомого ландшафтного дизайнера Розмарі Александер (Велика Британія).

Жінка проводить екскурсії територією саду, розповідає історію його створення. Тут можна побачити багато квітників та скульптур.

Аполлонівський палеовулкан

Це місце вважається найстарішим вулканом Європи та унікальним природним утворенням. Розташований за 50 км від Дніпра біля села Аполлонівка. Є й інші згаслі вулкани, проте цей унікальний через свій вік.

Нині на його місці рівнина з пагорбами, хоча раніше вулкан здіймався над іншими територіями. Він заріс травою та деревами, але на дні залишилися старі потоки лави та каміння.

Якщо ти живеш у столиці або плануєш її відвідати, то раніше ми розповідали про відпочинок під Києвом.

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