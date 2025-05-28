Отдых в Днепропетровской области: музеи, парки и природа

Днепропетровская область прячет много интересных мест, которые можно посетить с семьей или в соло-отдыхе. Читай об отдыхе в Днепропетровской области.

В списке ты найдёшь интересные парки, музеи и другие места. Сохрани места для отдыха в Днепропетровской области.

Редакция Вікна-новини советует с осторожностью выбирать место для отдыха в Днепропетровской области, учитывать угрозу российских обстрелов и отдавать предпочтение местам, не граничащим с зоной боевых действий.

Отдых в Днепропетровской области: интересные места

Вольногорский карьер

Вольногорский карьер — это искусственный карьер, в нем есть уникальные озера с бирюзовой водой и дюнами с белоснежным песком. Расположен он вблизи города Вольногорск в Днепропетровской области.

Также стоит знать, что это активный горно-металлургический комбинат по добыче рудных титано-циркониевых песков и уникальное место для фотосессии или отдыха.

Троицкий собор без единого гвоздя

Собор расположен в Самаре Днепропетровской области. Согласно легендам, строительство этого собора происходило без единого гвоздя, что делает его исключительным архитектурным чудом. Надо поспешить увидеть этот собор, ведь он находится в аварийном состоянии: старые бревна не выдерживают нагрузки. Последняя полная реставрация храма была в 1888 году. Именно этот архитектурный памятник был описан Олесем Гончаром в романе Собор.

Шолоховский (Токовский) водопад

Этот водопад расположен возле села Токовское Апостоловского района Днепропетровской области. Его общая высота составляет почти 6 м. Протяженность около 30 м. Он образовался на выступах красного гранита. Природная красота водопада, где звучание воды переплетается со свежестью воздуха, станет идеальным местом для отдыха. Даже зимой здесь можно любоваться величием природы.

Петриковский музей этнографии, быта и народно-прикладного искусства

Музей расположен в пгт Петриковка. Петриковская роспись — уникальная и известная на всю Украину. Она является частью нашего культурного наследия.

Эта роспись была известна еще в дохристианские времена. Характерный растительно-цветочный орнамент сохранился по сей день. Это лучшие традиции украинского барокко. В фонде музея находится около 2500 экспонатов. Они рассказывают об истории, этнографии, развитии народно-прикладного искусства края. Здесь также можно увидеть изделия народных мастеров: Федора Панка, Андрея Пикуша, Наталки Рыбак.

Свято-Покровский храм в Рубановском

Храм расположен в селе Рубановское Днепропетровской области. Свято-Покровский храм стоит на живописном берегу пруда. Построили его в 19 веке. В советское время храм пережил гонения. В 1960 году был закрыт и частично разрушен. Уже в начале 1990-х по просьбе жителей села здание восстановили и полностью переделали крышу и купола.

В Свято-Покровском храме покоятся мощи его основательницы и иерея Александра, которого замучили большевики. Рядом сохранились захоронения священников и основателя села — казака Рубана.

Ландшафтный парк Светланы Кульбашной в селе Военное

Это туристическая локация на берегу Днепра в историческом месте. Это единственный частный ландшафтный парк, открытый для посещений. Светлана Кульбашна — ландшафтный дизайнер из Днепра, победитель конкурса садов на стипендию всемирно известного ландшафтного дизайнера Розмари Александер (Великобритания).

Женщина проводит экскурсии по территории сада, рассказывает историю его создания. Здесь можно увидеть много цветов и скульптур.

Аполлоновский палеовулкан

Это место считается старейшим вулканом Европы и уникальным природным образованием. Расположен в 50 км от Днепра возле села Аполлоновка. Есть и другие потухшие вулканы, однако этот уникален из-за своего возраста.

Сейчас на его месте равнина с холмами, хотя раньше вулкан поднимался над другими территориями. Он зарос травой и деревьями, но на дне остались старые потоки лавы и камней.

Если ты живешь в столице или планируешь ее посетить, то ранее мы рассказывали об отдыхе под Киевом.

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