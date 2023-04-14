Вікенд у Львів під час війни: як дістатися, у скільки обійдеться та що подивитися у місті Лева

Львів — це місто з багатою історією, культурою та архітектурою. Воно має чимало пам’яток, музеїв, театрів та інших розважальних закладів, що можуть зацікавити туристів. Також Львів славиться своєю кавою, шоколадом та іншими смаколиками, які варто скуштувати.

У цьому місті чудово поєднана краса Середньовіччя та цікаві заклади, кожен з яких унікальний.

Якщо ти подумки уже пакуєш валізу до Львова, радимо дізнатися детальніше, скільки коштуватиме кількаденний відпочинок у цьому місті, як до нього дістатися, що подивитися та де поїсти. Такий гід підготували Факти. Life разом із туристичною агенткою Анною Третяк.

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Як дістатися до Львова

Найпопулярніший та найкомфортніший спосіб дістатися до Львова — потяг. Щодо вартості, з Києва за одну людину в один бік це коштуватиме:

плацкарт — від 200 грн;

купе — від 500 грн;

люкс — від 1800 грн.

Також є змога дістатися до міста швидкісним потягом Інтерсіті, що їде 5,5 годин та прибуває об 11:58, що є ідеальним часом — якраз під заселення. Вартість квитка у такому потязі в один бік становитиме від 500 грн у другому класі і від 850 грн — у першому.

Крім того, до Львова можна дістатися автобусом чи власним авто.

Скільки коштує проживання у Львові за добу

Оскільки Львів — одне з найпопулярніших міст для туризму в Україні, проблеми з орендою житла на кілька діб навряд чи виникнуть. Знайдеться житло під будь-який бюджет. Та головне, подбай про бронювання житла завчасно, особливо якщо плануєш їхати на свята.

Поговорімо про найбюджетніший варіант — хостел. Ніч у ньому коштуватиме від 300 грн за людину. Та враховуй, що ти будеш там не сам(-а).

Як розповідає туристична агентка, однокімнатну квартиру можна орендувати від 600 грн за добу, якщо бронювати заздалегідь. Щодо двокімнатної квартири — її ціна становитиме від 1500 грн.

Також Третяк акцентує на районі, де ти збираєшся жити. Вона каже, що немає сенсу орендувати житло на околицях міста, оскільки найбільша концентрація пам’ятних місць — саме у районі площі Ринок та в радіусі 1 км.

Де поїсти у Львові

Заклади Львова — це окремий вид мистецтва.

Середній чек у закладах у центрі міста становитиме 250–300 грн за людину. Та навіть у центрі можна знайти місце, де перекусити чи випити кави зі львівським круасаном до 150 грн.

Анна Третяк радить віддавати перевагу тематичним закладам із цікавими фішками. Наприклад, Криївка, яку ще потрібно постаратися знайти і для входу промовити гасло Слава Україні! Та не Криївкою єдиною.

Жінка щиро ділиться рекомендаціями відвідати Реберню під Арсеналом, П’яну вишня, Мазох кафе та Ресторацію Бачевських.

У центрі Львова, звичайно, є продуктові маленькі магазинчики. Ціни в них дещо вищі, ніж у супермаркетах, проте, відійшовши трохи, можна як мінімум знайти АТБ.

Що подивитися у Львові

Приїхавши до Львова і потрапивши на площу Ринок, звідки все починається, можна без проблем замовити екскурсію від 150 грн. Якщо ти тут уперше, то турагенти рекомендують почати ранок саме зі знайомства з містом. Теми на вибір в екскурсоводів різноманітні: середньовічний Львів, підземелля Львова, кавовий Львів, вечірній Львів тощо.

Також не забудь відвідати такі пам’ятки архітектури:

Домініканський собор;

Вірменський собор;

Бернардинський монастир;

Єврейське кладовище;

Арсенал;

Церкву Святих Ольги і Єлизавети.

Уся концентрація пам’яток — саме навколо площі Ринок, яку внесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Та якщо ти встиг(-ла) обійти усі ці визначні місця за один день і маєш в запасі ще кілька, Анна Третяк радить пройтись парком імені Івана Франка до палацу Потоцьких, а потім до собору Святого Юра.

Щодо оглядових майданчиків — нині через війну Ратуша та інші місця, з яких можна бачити усе місто, зачинені. Та є заклади, що розташовані на даху та відкривають гарні краєвиди міста, наприклад, Дуже висока кухня чи Гасова лямпа.

Ще один варіант насолодитися містом з оглядового майданчика — пам’ятник героям Небесної Сотні, що був відкритий у 2019 році, але обов’язково візьми жовто-блакитні стрічки для вшанування героїв. У цьому місці просто надзвичайний оглядовий майданчик, каже Анна Третяк.

Із сувенірними крамницями у Львові проблем немає. Тож якщо ти хочеш придбати собі щось на пам’ять про це місто, тримай курс на блошиний ринок біля пам’ятника Івану Федорову, радить туристична агентка. Та додає: гарний сувенірний ринок є ще біля Оперного театру.

Ще більше ідей для твоєї подорожі шукай в іншому матеріалі: гід по Львову для тебе.

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