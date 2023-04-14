Уик-энд во Львов во время войны: как добраться, во сколько обойдется и что посмотреть в городе Льва

Львов — это город с богатой историей, культурой и архитектурой. Он имеет немало достопримечательностей, музеев, театров и других развлекательных заведений, которые могут заинтересовать туристов. Также Львов славится своим кофе, шоколадом и другими вкусностями, которые стоит попробовать.

В этом городе прекрасно сочетается красота Средневековья и интересные заведения, каждое из которых уникально.

Если ты мысленно уже пакуешь чемодан во Львов — советуем узнать подробнее, сколько будет стоить многодневный отдых в этом городе, как до него добраться, что посмотреть и где поесть. Такой гид подготовили Факты. Life вместе с туристическим агентом Анной Третьяк.

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Как добраться до Львова

Самый популярный и комфортный способ добраться до Львова — поезд. По стоимости из Киева за одного человека в одну сторону это будет стоить:

плацкарт — от 200 грн;

купе — от 500 грн;

люкс — от 1800 грн.

Также есть возможность добраться до города скоростным поездом Интерсити, который едет 5,5 часов и прибывает в 11:58, что является идеальным временем — как раз под заселение. Стоимость билета в таком поезде в одну сторону составит от 500 грн во втором классе и от 850 грн в первом.

Кроме того, во Львов можно добраться автобусом или на собственном авто.

Сколько стоит проживание во Львове за сутки

Поскольку Львов — один из самых популярных городов для туризма в Украине, проблемы с арендой жилья на несколько суток вряд ли возникнут. Найдется жилье под любой бюджет. Но главное, позаботься о бронировании жилья заранее, особенно, если ты планируешь ехать на праздники в этот город.

Поговорим о самом бюджетном варианте — хостеле. Ночь в нем будет стоить от 300 грн за человека. И учитывай, что ты будешь там не один/одна.

Как рассказывает туристический агент, однокомнатную квартиру можно арендовать от 600 грн в сутки, если бронировать заранее. Относительно двухкомнатной квартиры — ее цена составит от 1500 грн.

Также Третьяк акцентирует на районе, где ты собираешься жить. Она говорит, что нет смысла арендовать жилье на окраинах города, поскольку наибольшая концентрация памятных мест находится именно в районе площади Рынок и в радиусе 1 км.

Где поесть во Львове

Заведения Львова — это отдельный вид искусства.

Средний чек в заведениях в центре города составит 250–300 грн за человека. Но даже в центре можно найти место, где перекусить или выпить кофе со львовским круассаном до 150 грн.

Анна Третьяк советует отдавать предпочтение тематическим заведениям с интересными фишками. Например, Криївка, которую еще нужно постараться найти и для входа произнести лозунг Слава Украине! Но не Криївкою единой.

Женщина искренне делится рекомендациями посетить Реберню под Арсеналом, Пьяную вишня, Мазох кафе и Ресторацию Бачевских.

В центре Львова, конечно, есть маленькие продуктовые магазинчики. Цены в них несколько выше, чем в супермаркетах, однако, отойдя немного, можно как минимум найти АТБ.

Что посмотреть во Львове

Приехав во Львов и попав на площадь Рынок, откуда все начинается, можно без проблем заказать экскурсию от 150 грн. Если ты здесь впервые, то турагенты рекомендуют начать утро именно со знакомства с городом. Темы на выбор у экскурсоводов разнообразны: средневековый Львов, подземелья Львова, кофейный Львов, вечерний Львов и т. д.

Также не забудь посетить такие памятники архитектуры:

Доминиканский собор;

Армянский собор;

Бернардинский монастырь;

Еврейское кладбище;

Арсенал;

Церковь Святых Ольги и Елизаветы.

Вся концентрация памятников именно вокруг площади Рынок, которая внесена во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Но если ты успел(-а) обойти все эти достопримечательности за один день и имеешь в запасе еще несколько, Анна Третьяк советует пройтись по парку имени Ивана Франко до дворца Потоцких, а затем к собору Святого Юра.

Относительно смотровых площадок — сейчас из-за войны Ратуша и другие места, с которых можно видеть весь город, закрыты. Но есть заведения, которые находятся на крыше и открывают красивые виды на город, например, Дуже висока кухня или Гасова лямпа.

Еще один вариант насладиться городом со смотровой площадки — памятник героям Небесной Сотни, который был открыт в 2019 году, но обязательно возьми желто-голубые ленты для чествования героев. В этом месте просто чрезвычайная смотровая площадка, говорит Анна Третьяк.

С сувенирными магазинами во Львове проблем нет. Поэтому если ты хочешь приобрести себе что-то на память об этом городе, держи курс на блошиный рынок возле памятника Ивану Федорову, советует туристический агент. И добавляет: хороший сувенирный рынок есть еще возле Оперного театра.

Еще больше идей для твоей поездки ищи в другом материале: гид по Львову для тебя.

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