Українська Голландія, дендропарк у грецькому стилі та місто сакур — де відпочити весною в Україні

Весна — це час, який просто манить людей подорожами. Усе навколо квітне та буяє, природа оживає після зимового періоду, а отже, в душі з’являється надія на краще.

Пропонуємо тобі вивчати куточки рідної країни та вирушити в маршрут Україною. Повір, у нас знайдуться місця, які зачарують тебе своєю красою!

Дендропарк Софіївка

Місто Умань у Черкаській області славиться своїм дендропарком. Заснований у 1796 році графом Станіславом Потоцьким для своєї дружини Софії, він ніби переносить усіх відвідувачів у поеми Гомера Іліада та Одіссея.

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Навесні тут дуже гарно — розквітають тюльпанові дерева, іриси, троянди та інші квіти. Загалом у Софіївці зібрано близько трьох тисяч різних видів рослин. Тож ти точно знайдеш багато інстаграмних місць для весняної фотосесії.

Долина тюльпанів

У квітні в селі Мамаївка, що недалеко від Чернівців, розквітають тюльпанові поля. На площі понад гектар землі тут можна знайти тюльпани 50 видів та найрізноманітніших кольорів.

А якщо будеш у цих краях, то обов’язково зазирни в колишню резиденцію митрополитів Буковини та Далмації. Цей шедевр архітектури захищений ЮНЕСКО та входить до списку Всесвітньої спадщини людства.

Сакури в Ужгороді

З другої половини квітня в Ужгороді починають квітнути сакури. На цю красу з’їжджаються туристи з різних куточків України. Зазирни на вулиці Ракоці та Довженка та прогуляйся до набережної площі.

П’янка японська вишня точно не залишить тебе байдужим(-ою), а на пам’ять залишаться чудові весняні фото.

Дземброня

Дземброня — найвисокогірніше село України. Розташоване воно в Івано-Франківській області. Тут розпочинається популярний туристичний маршрут по Чорногірському хребту.

Письменник Василь Стефаник та поетеса Леся Українка любили навідуватись у Дземброню, а кінорежисер Сергій Параджанов навіть надихнувся тут на зйомку фільму Тіні забутих предків.

Смотрицький каньйон

У Хмельницькій області можна знайти долину річки Смотрич. Завдяки своїм вапняковим схилам каньйон вважається геологічним природним пам’ятником в Україні.

Тут пейзажі красиві в будь-яку пору року, але навесні, коли все довкола буяє зеленими фарбами, це місце просто зачаровує.

Кам’янець-Подільський

Окрім середньовічної фортеці, яка чудово збереглась, та Смотрицького каньйону, ти зможеш ще й побувати в національному природному парку Подільські товтри. Там збережені рідкісні види рослин, які навесні буяють своєю красою.

А ще в селі Вербка неподалік міста можна забратись на Кармалюкову гору, звідки відкриваються мальовничі подільські пейзажі.

Озеро Бучак

Озеро Бучак у Черкаській області утворилось під час будівництва Канівської ГАЕС. Його ще називають Блакитним через колір холодних джерельних вод, які підживлюють водойму. Глибина тут сягає 30 м.

І хоч весною купатись не можна, та зробити пікнік на березі озера ніхто не забороняв. Тож насолоджуйся українськими краєвидами!

Закритий повітряний простір та черги на кордонах не зупиняють справжніх шукачів пригод від подорожей. Читай, у скільки обійдеться відпочинок у Європі для українців весною 2023.

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