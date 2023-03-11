Українська Голландія, дендропарк у грецькому стилі та місто сакур — де відпочити весною в Україні

Весна — це час, який просто манить людей подорожами. Усе навколо квітне та буяє, природа оживає після зимового періоду, а отже, в душі з’являється надія на краще.
Пропонуємо тобі вивчати куточки рідної країни та вирушити в маршрут Україною. Повір, у нас знайдуться місця, які зачарують тебе своєю красою!
Місто Умань у Черкаській області славиться своїм дендропарком. Заснований у 1796 році графом Станіславом Потоцьким для своєї дружини Софії, він ніби переносить усіх відвідувачів у поеми Гомера Іліада та Одіссея.
Навесні тут дуже гарно — розквітають тюльпанові дерева, іриси, троянди та інші квіти. Загалом у Софіївці зібрано близько трьох тисяч різних видів рослин. Тож ти точно знайдеш багато інстаграмних місць для весняної фотосесії.
Фото: сайт дендропарку Софіївка
У квітні в селі Мамаївка, що недалеко від Чернівців, розквітають тюльпанові поля. На площі понад гектар землі тут можна знайти тюльпани 50 видів та найрізноманітніших кольорів.
А якщо будеш у цих краях, то обов’язково зазирни в колишню резиденцію митрополитів Буковини та Далмації. Цей шедевр архітектури захищений ЮНЕСКО та входить до списку Всесвітньої спадщини людства.
Фото: caparoja / Instagram
З другої половини квітня в Ужгороді починають квітнути сакури. На цю красу з’їжджаються туристи з різних куточків України. Зазирни на вулиці Ракоці та Довженка та прогуляйся до набережної площі.
П’янка японська вишня точно не залишить тебе байдужим(-ою), а на пам’ять залишаться чудові весняні фото.
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Дземброня — найвисокогірніше село України. Розташоване воно в Івано-Франківській області. Тут розпочинається популярний туристичний маршрут по Чорногірському хребту.
Письменник Василь Стефаник та поетеса Леся Українка любили навідуватись у Дземброню, а кінорежисер Сергій Параджанов навіть надихнувся тут на зйомку фільму Тіні забутих предків.
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У Хмельницькій області можна знайти долину річки Смотрич. Завдяки своїм вапняковим схилам каньйон вважається геологічним природним пам’ятником в Україні.
Тут пейзажі красиві в будь-яку пору року, але навесні, коли все довкола буяє зеленими фарбами, це місце просто зачаровує.
Фото: nika_kirayne / Instagram
Окрім середньовічної фортеці, яка чудово збереглась, та Смотрицького каньйону, ти зможеш ще й побувати в національному природному парку Подільські товтри. Там збережені рідкісні види рослин, які навесні буяють своєю красою.
А ще в селі Вербка неподалік міста можна забратись на Кармалюкову гору, звідки відкриваються мальовничі подільські пейзажі.
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Озеро Бучак у Черкаській області утворилось під час будівництва Канівської ГАЕС. Його ще називають Блакитним через колір холодних джерельних вод, які підживлюють водойму. Глибина тут сягає 30 м.
І хоч весною купатись не можна, та зробити пікнік на березі озера ніхто не забороняв. Тож насолоджуйся українськими краєвидами!
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Закритий повітряний простір та черги на кордонах не зупиняють справжніх шукачів пригод від подорожей. Читай, у скільки обійдеться відпочинок у Європі для українців весною 2023.
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