Погуляти Краковом, насолодитись Віднем та перенестись у Прагу — ціни на відпочинок у Європі навесні 2023

Закритий повітряний простір та черги на кордонах не зупиняють справжніх шукачів пригод від подорожей. Дуже популярними стали короткі тури тривалістю два-три дні.
Адже це чудова можливість бодай на деякий час відчути себе в безпеці, розвантажити голову від тривожних думок та набратись сил, щоб і надалі підтримувати свою країну.
Власниця туристичного агентства Анна Третяк розповіла журналістці Фактів ICTV.Life Наталі Жуковській, як організувати свій відпочинок у Польщі, Чехії, Австрії, Угорщині та Словаччині, а також скільки це коштуватиме у 2023 році.
Виїхати в Польщу можна автобусом, авто чи потягом. При цьому останній варіант — найшвидший. Третяк поділилась лайфхаком, як все-таки забронювати квиток на потяг Київ – Варшава, хоч це зараз може бути складно через підвищений попит на цей напрямок.
Продаж відкривається за 19 днів о восьмій ранку: або онлайн, або краще зайняти чергу в касі. Вартість — від 1500 грн, — ділиться експертка.
Продаж відкривається за 19 днів о восьмій ранку: або онлайн, або краще зайняти чергу в касі. Вартість — від 1500 грн, — ділиться експертка.
Можна також купувати квитки до прикордонних міст, а потім пересідати на інші потяги. Адже залізнична система в Польщі дуже розвинена.
Квиток в один бік на потяг Київ – Перемишль обійдеться від 1000 грн, а на напрямок Київ – Хелм — від 1200 грн.
Інший варіант — дістатись до Польщі автобусом. З великих українських міст можна поїхати до Кракова, Катовіце та інших куточків Польщі. Ціни на такі тури стартують від 1100 грн в один бік.
Тепер поговоримо про наповнення туру. Цікавими маршрутами є:
У Польщі справді є на що подивитися. Однак Польщу також використовують як транзитний пункт по дорозі до інших європейських країн: Чехії, Австрії, Німеччини тощо.
Турагентства зараз пропонують тури за дуже приємними цінами. Наприклад, маршрут Краків+Прага на чотири дні обійдеться від €51. А подорож до Німеччини та Парижа на шість днів — від €245.
Та зважай, що чим далі ти їдеш та чим більше країн та міст хочеш відвідати в межах однієї подорожі, тим більше днів тобі знадобиться. Такий відпочинок краще планувати з перельотом, щоб не витрачати на дорогу багато часу та зусиль.
З Польщі літає величезна кількість лоукостів в інші країни Європи. Наприклад, з Гданська до Північної Європи квитки бувають по 50-60 злотих, проте бронювати варто заздалегідь, — радить Анна Третяк.
З Польщі літає величезна кількість лоукостів в інші країни Європи. Наприклад, з Гданська до Північної Європи квитки бувають по 50-60 злотих, проте бронювати варто заздалегідь, — радить Анна Третяк.
До Чехії зручно доїхати потягом Київ – Перемишль – Прага. Краще купувати квитки разом, щоб у разі затримки на кордоні та спізнення на інший потяг тобі повернули кошти.
Вартість усього маршруту із сидячим місцем у нічному потязі до Праги — від 1850 грн, лежачим — від 2250 грн. У цьому нічному потязі навіть є опція вибору спальних вагонів тільки для жінок, — каже власниця турагентства.
Вартість усього маршруту із сидячим місцем у нічному потязі до Праги — від 1850 грн, лежачим — від 2250 грн. У цьому нічному потязі навіть є опція вибору спальних вагонів тільки для жінок, — каже власниця турагентства.
Також до Праги можна самостійно доїхати автобусом з Києва за 2150 грн. А групові автобусні тури на вихідні до Праги коштують від €65 із нічними переїздами, а якщо без — від €150.
Вартість проживання в готельному номері в центрі міста обійдеться від €40 за двох, хоча за умови раннього бронювання можна знайти дешевші пропозиції.
Що подивитись у Празі:
Хоча з Праги також можна поїхати на день або кілька до Дрездена (150 км) чи Відня (330 км). Є готові короткі автобусні тури Краків – Прага – Відень – Будапешт без нічних переїздів. Їх можна знайти за ціною від €150.
Весною в Угорщині дуже цікаво, адже температура повітря ще прохолодна, але комфортна для прогулянок, а ще можна покупатись у термальних лазнях.
Доїхати до Будапешта автобусом з Києва можна за 3000 грн. Прямих потягів з України до Угорщини немає, тож залізниця в цьому випадку не дуже зручна.
Можна поїхати в автобусний тур на чотири-п’ять днів. Ціна в такому разі стартуватиме від €150.
У самій Угорщині варто відвідати Мішкольц – Тапольца, Будапешт, винний регіон Токай, Балатон та Хевіз.
Ти можеш купити квиток на потяг №749 до Відня або ж взяти груповий автобусний тур на вихідні від €150 зі Львова.
Можна захопити одразу кілька країн, наприклад, ще Італію. Такі тури зазвичай передбачають більше днів (хоча б шість) та коштують дорожче — від €300.
Словаччина здебільшого користується популярністю взимку, адже славиться своїми гірськолижними курортами. Та там є що робити і в інші пори року.
Будь-яку поїздку можна організувати самостійно. Та не забудь завчасно спланувати маршрут. Шукай квитки в компаніях-лоукостерах, адже часто можна знайти перельоти за €10-15 в межах Європи.
Сонячне проміння та тепло вже нагадують нам про початок весни. А її найприємнішою ознакою є спів птахів та, звісно ж, квіти. Читай, де подивитись на перші квіти весни в Україні.
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