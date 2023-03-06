Погуляти Краковом, насолодитись Віднем та перенестись у Прагу — ціни на відпочинок у Європі навесні 2023

Закритий повітряний простір та черги на кордонах не зупиняють справжніх шукачів пригод від подорожей. Дуже популярними стали короткі тури тривалістю два-три дні.

Адже це чудова можливість бодай на деякий час відчути себе в безпеці, розвантажити голову від тривожних думок та набратись сил, щоб і надалі підтримувати свою країну.

Власниця туристичного агентства Анна Третяк розповіла журналістці Фактів ICTV.Life Наталі Жуковській, як організувати свій відпочинок у Польщі, Чехії, Австрії, Угорщині та Словаччині, а також скільки це коштуватиме у 2023 році.

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Відпочинок у Польщі 2023

Виїхати в Польщу можна автобусом, авто чи потягом. При цьому останній варіант — найшвидший. Третяк поділилась лайфхаком, як все-таки забронювати квиток на потяг Київ – Варшава, хоч це зараз може бути складно через підвищений попит на цей напрямок.

Продаж відкривається за 19 днів о восьмій ранку: або онлайн, або краще зайняти чергу в касі. Вартість — від 1500 грн, — ділиться експертка.

Можна також купувати квитки до прикордонних міст, а потім пересідати на інші потяги. Адже залізнична система в Польщі дуже розвинена.

Квиток в один бік на потяг Київ – Перемишль обійдеться від 1000 грн, а на напрямок Київ – Хелм — від 1200 грн.

Інший варіант — дістатись до Польщі автобусом. З великих українських міст можна поїхати до Кракова, Катовіце та інших куточків Польщі. Ціни на такі тури стартують від 1100 грн в один бік.

Тепер поговоримо про наповнення туру. Цікавими маршрутами є:

Краків — номер у готелі в історичному центрі міста обійдеться близько €30-50 на добу. Також можна пошукати апартаменти на сервісах Booking.com, Airbnb тощо.

Перемишль – Краків – Вроцлав – Познань – Гданськ.

Варшава – Люблін.

У Польщі справді є на що подивитися. Однак Польщу також використовують як транзитний пункт по дорозі до інших європейських країн: Чехії, Австрії, Німеччини тощо.

Турагентства зараз пропонують тури за дуже приємними цінами. Наприклад, маршрут Краків+Прага на чотири дні обійдеться від €51. А подорож до Німеччини та Парижа на шість днів — від €245.

Та зважай, що чим далі ти їдеш та чим більше країн та міст хочеш відвідати в межах однієї подорожі, тим більше днів тобі знадобиться. Такий відпочинок краще планувати з перельотом, щоб не витрачати на дорогу багато часу та зусиль.

З Польщі літає величезна кількість лоукостів в інші країни Європи. Наприклад, з Гданська до Північної Європи квитки бувають по 50-60 злотих, проте бронювати варто заздалегідь, — радить Анна Третяк.

Відпочинок у Чехії 2023

До Чехії зручно доїхати потягом Київ – Перемишль – Прага. Краще купувати квитки разом, щоб у разі затримки на кордоні та спізнення на інший потяг тобі повернули кошти.

Вартість усього маршруту із сидячим місцем у нічному потязі до Праги — від 1850 грн, лежачим — від 2250 грн. У цьому нічному потязі навіть є опція вибору спальних вагонів тільки для жінок, — каже власниця турагентства.

Також до Праги можна самостійно доїхати автобусом з Києва за 2150 грн. А групові автобусні тури на вихідні до Праги коштують від €65 із нічними переїздами, а якщо без — від €150.

Вартість проживання в готельному номері в центрі міста обійдеться від €40 за двох, хоча за умови раннього бронювання можна знайти дешевші пропозиції.

Що подивитись у Празі:

Чеський Крумлов;

Карлові вари;

Національний парк Чеська Швейцарія.

Хоча з Праги також можна поїхати на день або кілька до Дрездена (150 км) чи Відня (330 км). Є готові короткі автобусні тури Краків – Прага – Відень – Будапешт без нічних переїздів. Їх можна знайти за ціною від €150.

Відпочинок в Угорщині 2023

Весною в Угорщині дуже цікаво, адже температура повітря ще прохолодна, але комфортна для прогулянок, а ще можна покупатись у термальних лазнях.

Доїхати до Будапешта автобусом з Києва можна за 3000 грн. Прямих потягів з України до Угорщини немає, тож залізниця в цьому випадку не дуже зручна.

Можна поїхати в автобусний тур на чотири-п’ять днів. Ціна в такому разі стартуватиме від €150.

У самій Угорщині варто відвідати Мішкольц – Тапольца, Будапешт, винний регіон Токай, Балатон та Хевіз.

Відпочинок в Австрії 2023

Ти можеш купити квиток на потяг №749 до Відня або ж взяти груповий автобусний тур на вихідні від €150 зі Львова.

Можна захопити одразу кілька країн, наприклад, ще Італію. Такі тури зазвичай передбачають більше днів (хоча б шість) та коштують дорожче — від €300.

Відпочинок у Словаччині 2023

Словаччина здебільшого користується популярністю взимку, адже славиться своїми гірськолижними курортами. Та там є що робити і в інші пори року.

Будь-яку поїздку можна організувати самостійно. Та не забудь завчасно спланувати маршрут. Шукай квитки в компаніях-лоукостерах, адже часто можна знайти перельоти за €10-15 в межах Європи.

Сонячне проміння та тепло вже нагадують нам про початок весни. А її найприємнішою ознакою є спів птахів та, звісно ж, квіти. Читай, де подивитись на перші квіти весни в Україні.

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