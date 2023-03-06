Погулять по Кракову, насладиться Веной и перенестись в Прагу — цены на отдых в Европе весной 2023

Закрытое воздушное пространство и очереди на границах не останавливают настоящих искателей приключений от путешествий. Очень популярными стали короткие туры продолжительностью два-три дня.

Ведь это прекрасная возможность хоть на время почувствовать себя в безопасности, разгрузить голову от тревожных мыслей и набраться сил, чтобы и дальше поддерживать свою страну.

Владелица туристического агентства Анна Третяк рассказала журналистке Фактов ICTV.Life Наталии Жуковской, как организовать свой отдых в Польше, Чехии, Австрии, Венгрии и Словакии, а также сколько это обойдется в 2023 году.

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Отдых в Польше 2023

Выехать в Польшу можно автобусом, автомобилем или поездом. При этом последний вариант — самый быстрый. Третяк поделилась лайфхаком, как все-таки забронировать билет на поезд Киев – Варшава, хотя это сейчас может быть сложно из-за повышенного спроса на это направление.

Продажа открывается за 19 дней в восемь утра: либо онлайн, либо лучше занять очередь в кассе. Стоимость — от 1500 грн, — делится экспертка.

Можно также покупать билеты в приграничные города, а затем пересаживаться на другие поезда. Ведь железнодорожная система в Польше очень развита.

Билет в одну сторону на поезд Киев – Перемышль обойдется от 1000 грн, а на направление Киев – Хелм — от 1200 грн.

Другой вариант — добраться до Польши автобусом. Из крупных украинских городов можно поехать в Краков, Катовице и другие уголки Польши. Цены на такие туры стартуют от 1100 грн в одну сторону.

Теперь поговорим о наполнении тура. Интересными маршрутами являются:

Краков — номер в отеле в историческом центре города обойдется около €30-50 в сутки. Также можно поискать апартаменты на сервисах Booking.com, Airbnb и т.д.

Перемышль – Краков – Вроцлав – Познань – Гданьск.

Варшава – Люблин.

В Польше действительно есть что посмотреть. Однако Польшу также используют как транзитный пункт по дороге в другие европейские страны: Чехию, Австрию, Германию и т.д.

Турагентства сейчас предлагают туры по очень приятным ценам. К примеру, маршрут Краков+Прага на четыре дня обойдется от €51. А путешествие в Германию и Париж на шесть дней — от €245.

Но обрати внимание, что чем дальше ты едешь и чем больше стран и городов хочешь посетить в пределах одной поездки, тем больше дней тебе понадобится. Такой отдых лучше планировать с перелетом, чтобы не тратить на дорогу много времени и усилий.

Из Польши летает множество лоукостов в другие страны Европы. К примеру, из Гданьска в Северную Европу билеты бывают по 50-60 злотых, однако бронировать стоит заранее, — советует Анна Третяк.

Отдых в Чехии 2023

До Чехии удобно доехать поездом Киев – Перемышль – Прага. Лучше покупать билеты вместе, чтобы в случае задержки на границе и опоздания на другой поезд тебе вернули деньги.

Стоимость всего маршрута с сидячим местом в ночном поезде в Прагу – от 1850 грн, лежащим – от 2250 грн. В этом ночном поезде есть опция выбора спальных вагонов только для женщин, — говорит владелица турагентства.

Также в Прагу можно самостоятельно доехать автобусом из Киева за 2150 грн. А групповые автобусные туры на выходные в Прагу стоят от €65 с ночными переездами, а если без — от €150.

Стоимость проживания в гостиничном номере в центре города обойдется от €40 за двоих, хотя при раннем бронировании можно найти более дешевые предложения.

Что посмотреть в Праге:

Чешский Крумлов;

Карловы вары;

Национальный парк Чешская Швейцария.

Хотя из Праги также можно поехать на день или несколько в Дрезден (150 км) или Вену (330 км). Есть готовые короткие автобусные туры Краков – Прага – Вена – Будапешт без ночных переездов. Их можно найти по цене от €150.

Отдых в Венгрии 2023

Весной в Венгрии очень интересно, ведь температура воздуха еще прохладная, но комфортная для прогулок, а еще можно покупаться в термальных банях.

Доехать до Будапешта автобусом из Киева можно за 3000 грн. Прямых поездов из Украины в Венгрию нет, поэтому железная дорога в этом случае не очень удобна.

Можно отправиться в автобусный тур на четыре-пять дней. Цена в этом случае будет стартовать от €150.

В Венгрии стоит посетить Мишкольц – Тапольца, Будапешт, винный регион Токай, Балатон и Хевиз.

Отдых в Австрии 2023

Ты можешь купить билет на поезд №749 в Вену или взять групповой автобусный тур на выходные от €150 из Львова.

Можно захватить сразу несколько стран, например Италию. Такие туры обычно предполагают больше дней (хотя бы шесть) и стоят дороже — от €300.

Отдых в Словакии 2023

Словакия в большинстве своем пользуется популярностью зимой, ведь славится своими горнолыжными курортами. Но там есть что делать и в другое время года.

Любую поездку можно организовать самостоятельно. Но не забудь заранее спланировать маршрут. Ищи билеты в компаниях-лоукостерах, ведь часто можно найти перелеты за €10-15 в пределах Европы.

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