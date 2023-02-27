Перші вісники весни: де подивитися на рідкісні квіти України — добірка подорожей

Сонячне проміння та тепло вже нагадують нам про початок весни. А її найприємнішою ознакою є спів птахів та, звісно ж, квіти. Щойно починає пригрівати, з-під землі проростають унікальні і надзвичайно гарні рослини. Сьогодні ми розповімо про перші квіти весни — де на них подивитися в Україні.

Перші квіти весни: де на них подивитися — подорожі Україною

Україна багата унікальною флорою. З-під снігу вже з’являються рослини з Червоної книги, побачити які буде розрадою для душі. Подекуди туроператори влаштовують справжні квіткові тури, щоб ти міг/могла насолодитися красою природи.

Одними з перших навесні з’являються підсніжники, проліски, крокуси, сон-трава, первоцвіти, нарциси. Найбільше їх росте в Карпатських горах, адже там чудове середовище та менше людей, які зривають рідкісні рослини на продаж.

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Варто памятати, що для збереження унікальних видів рослин їх не можна зривати та купувати в людей. Це незаконно і загрожує втратою цих видів назавжди.

Природний туризм позитивно вплине на твій психологічний і фізичний стан. Рослини та тварини, яких ти побачиш у горах, заповідниках та екофермах, залишать приємні спогади та гарні фото.

Долина крокусів у Колочаві

Побачити крокуси або шафран Гейфеля можна в селищі Колочава. Воно відоме своїм закарпатським колоритом. Село розташоване поміж високогірних полонин, що є ідеальною місциною для крокусів.

Найбільше квітів тут у період із середини березня до кінця квітня. Це виглядає чарівно. Крокуси занесені до Червоної книги, адже перебувають на межі знищення.

Екологи кажуть, що за сезон цвітіння люди зривають понад 20 млн квіток, тому побачити їх варто.

Долина підсніжників у селі Бронька

А помилуватися неймовірним пейзажем та підсніжниками ти зможеш у селі Бронька, що на Закарпатті. Урочище отримало свою назву за широкі стежки цих квітів.

Та це не єдине місце. Побачити перші квіти весни ти можеш на Драгобраті, в лісах та чагарниках Карпат.

Долина диких тюльпанів

Дикі тюльпани, або ж рябчик шаховий, ростуть поблизу селища Надітичі Львівської області. Бордові в горошок квітки варто побачити, адже період цвітіння всього два тижні — з кінця квітня до початку травня.

Такий вид рослин поширений на Закарпатті, Поліссі, Буковині. Подивитися на дикі тюльпани ти можеш в урочищі Білка чи в Національному природному парку Синевир.

Долина нарцисів

Заповідний масив в урочищі Кіреші приховує багато краси! Поблизу міста Хуст у Закарпатській області можна побачити долину нарцисів, яка є найбільшим осередком нарцису вузьколистого в Середній Європі.

Рослину занесено до Червоної книги України. У долині також ростуть орхідеї, зозульки, тирличі, билинці та сотні інших видів флори.

Тут водяться різні гризуни, зайці, фазани та багато видів птахів.

Сон-трава

Сон-трава, або сон широколистий — трав’яниста рослина сімейства жовтцевих. Вона починає рости, щойно сходить сніг. Листя захищає сон-траву від морозу та снігу. Після запилення вона перетворюється в пухнасті кульки.

Сон-трава занесена до Червоної книги України. А побачити її можна в заповіднику Медобори, Подільських Товтрах, Деснянсько-Старогутському природному парку, Дністровському каньйоні та Кримських горах.

Та унікальні види квітів — не єдине, що потрібно побачити. Раніше ми розповідали, які культурні та природні пам’ятки світу ти маєш відвідати до того, як вони зникнуть.

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