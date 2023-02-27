Первые вестники весны: где посмотреть на редкие цветы Украины — подборка путешествий

Солнечные лучи и тепло уже напоминают нам о начале весны. Ее самым приятным признаком является пение птиц и, конечно же, цветы. Как только начинает пригревать, из-под земли прорастают уникальные и очень красивые растения. Сегодня мы расскажем про первые цветы весны — где на них посмотреть в Украине.

Первые цветы весны: где на них посмотреть — путешествия по Украине

Украина богата уникальной флорой. Из-под снега уже появляются растения из Красной книги, увидеть которые будет утешением для души. Иногда туроператоры устраивают настоящие цветочные туры, чтобы ты мог(-ла) насладиться красотой природы.

Одними из первых весной появляются подснежники, пролески, крокусы, сон-трава, первоцветы, нарциссы. Больше всего их растет в Карпатских горах, ведь там прекрасная среда и меньше людей, которые срывают редкие растения на продажу.

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Следует помнить, что для сохранения уникальных видов растений их нельзя срывать и покупать у людей. Это незаконно и чревато потерей этих видов навсегда.

Природный туризм положительно повлияет на твое психологическое и физическое состояние. Растения и животные, которых ты увидишь в горах, заповедниках и экофермах, оставят приятные воспоминания и красивые фото.

Долина крокусов в Колочаве

Увидеть крокусы или шафран Гейфеля можно в поселке Колочава. Оно известно своим закарпатским колоритом. Село находится среди высокогорных долин, что является идеальным местом для крокусов.

Больше всего цветов здесь в период с середины марта до конца апреля. Это выглядит волшебно. Крокусы занесены в Красную книгу, ведь находятся на грани исчезновения.

Экологи говорят, что за сезон цветения люди срывают более 20 млн цветков, поэтому увидеть их стоит.

Долина подснежников в селе Бронька

А полюбоваться невероятным пейзажем и подснежниками ты сможешь в селе Бронька на Закарпатье. Урочище получило свое название за широкие тропы этих цветов.

Но это не единственное место. Увидеть первые цветы весны ты можешь на Драгобрате, в лесах и кустарниках Карпат.

Долина диких тюльпанов

Дикие тюльпаны, или рябчик шахматный, растут возле поселка Надетычи Львовской области. Бордовые в горошек цветы стоит увидеть, ведь период цветения всего две недели — с конца апреля до начала мая.

Такой вид растений распространен в Закарпатье, на Полесье и Буковине. Посмотреть на дикие тюльпаны ты можешь в урочище Белка или в Национальном природном парке Синевир.

Долина нарциссов

Заповедный массив в урочище Киреши скрывает много красоты! Вблизи города Хуст в Закарпатской област можно увидеть долину нарциссов, которая является крупнейшим центром узколистного нарцисса в Средней Европе.

Растение занесено в Красную книгу Украины. В долине также растут орхидеи, пальчатокоренники, горечавки, кокушники и сотни других видов флоры.

Здесь водятся разные грызуны, зайцы, фазаны и многие виды птиц.

Сон-трава

Сон-трава, или сон широколистный — травянистое растение семейства лютиковых. Она начинает расти, как только сходит снег. Листья защищают сон-траву от мороза и снега. После опыления она превращается в пушистые шарики.

Сон-трава занесена в Красную книгу Украины. А увидеть ее можно в заповеднике Медоборы, Подольских Товтрах, Деснянско-Старогутском природном парке, Днестровском каньоне и Крымских горах.

Но уникальные виды цветов — не единственное, что нужно увидеть. Ранее мы рассказывали, какие культурные и природные памятники мира ты должен(-на) посетить до того, как они исчезнут.

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