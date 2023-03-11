Украинская Голландия, дендропарк в греческом стиле и город сакур — где отдохнуть весной в Украине

Весна — это время, которое просто манит людей путешествиями. Все вокруг цветет и буйствует, природа оживает после зимнего периода, а значит, в душе появляется надежда на лучшее.

Предлагаем тебе изучать уголки родной страны и отправиться в маршрут по Украине. Поверь, у нас найдутся места, которые очаруют тебя своей красотой!

Дендропарк Софиевка

Город Умань в Черкасской области славится своим дендропарком. Основанный в 1796 году графом Станиславом Потоцким для своей жены Софии, он словно переносит всех посетителей в поэмы Гомера Илиада и Одиссея.

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Весной здесь очень красиво — расцветают тюльпановые деревья, ирисы, розы и другие цветы. Всего в Софиевке собрано около трех тысяч разных видов растений. Так что ты точно найдешь много инстаграммных мест для весенней фотосессии.

Долина тюльпанов

В апреле в селе Мамаевка недалеко от Черновцов расцветают тюльпановые поля. На площади больше гектара земли здесь можно найти тюльпаны 50 видов и самых разных цветов.

А если будешь в этих краях, то обязательно загляни в бывшую резиденцию митрополитов Буковины и Далмации. Этот шедевр архитектуры защищен ЮНЕСКО и входит в список Всемирного наследия человечества.

Сакуры в Ужгороде

Со второй половины апреля в Ужгороде начинают цвести сакуры. На эту красоту съезжаются туристы из разных уголков Украины. Загляни на улицы Ракоци и Довженко и прогуляйся по набережной площади.

Японская вишня точно не оставит тебя равнодушным(-ой), а на память останутся прекрасные весенние фото.

Демброня

Дземброня — самое высокогорное село Украины. Расположено оно в Ивано-Франковской области. Здесь начинается популярный туристический маршрут по Черногорскому хребту.

Писатель Василий Стефаник и поэтесса Леся Украинка любили наведываться в Дземброню, а кинорежиссер Сергей Параджанов даже вдохновился здесь на съемку фильма Тени забытых предков.

Смотрицкий каньон

В Хмельницкой области находится долина реки Смотрич. Благодаря своим известняковым склонам каньон считается геологическим природным памятником в Украине.

Здесь пейзажи красивые в любое время года, но весной, когда все вокруг буйствует зелеными красками, это место просто завораживает.

Каменец-Подольский

Кроме средневековой крепости, которая прекрасно сохранилась, и Смотрицкого каньона, ты сможешь побывать в национальном природном парке Подольские толтры. Там сохранены редкие виды растений, которые весной изобилуют своей красотой.

А еще в селе Вербка недалеко от города можно забраться на Кармалюкову гору, откуда открываются живописные подольские пейзажи.

Озеро Бучак

Озеро Бучак в Черкасской области образовалось при строительстве Каневской ГАЭС. Его еще называют Голубым из-за цвета холодных родниковых вод, подпитывающих водоем. Глубина здесь достигает 30 м.

И хоть весной купаться нельзя, но сделать пикник на берегу озера никто не запрещал. Так что наслаждайся украинскими пейзажами!

Закрытое воздушное пространство и очереди на границах не останавливают настоящих искателей приключений от путешествий. Читай, во сколько обойдется отдых в Европе для украинцев весной 2023 года.

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