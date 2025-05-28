Что посмотреть в Днепре: интересные места для путешествия на выходные

Если ты хочешь прогуляться в Днепр на один день или на выходные — времени у тебя маловато, но хватит, чтобы по уши влюбиться в город.

Что посмотреть в Днепре — об интересных локациях, на которых круто провести время — читай в материале.

Что интересного посмотреть в Днепре за один день

Если ты в Днепре впервые или хочешь сразу с головой нырнуть в атмосферу города — начни с набережной. Здесь она одна из самых длинных в Европе, тянется более 20 км вдоль Днепра.

Утром на ней бегуны, днем ​​— мамы с детьми, вечером — кафе, огни, запах сладкой ваты и кофе. Есть на набережной Шар желаний и несколько интересных памятников — там обожают селфиться.

Центр — это Фестивальный причал, отсюда виден живописный Монастырский остров.

А Монастырский остров точно стоит посмотреть, это как маленькая отдельная история в городе. Есть легенда, что по нему когда-то ходил сам Андрей Первозванный, а при князе Владимире-крестителе Руси стоял монастырь.

Сегодня остров с церковью, пляжем, памятником Тарасу Шевченко и водопадом — искусственным, но очень фотогеничным. Туда ведет пешеходный мост — еще одно идеальное место для селфи на фоне реки и города.

Рядом — башни-близнецы. Два небоскреба — как визитка днепровского центра. Они не имеют особой истории, но выглядят стильно и характерно, что-то вроде Нью-Йорка по-днепровски.

Дальше пройдись по улицам — и увидишь Менору. Это самый большой в мире еврейский культурный центр — символ Днепра как города с глубокой еврейской историей. Семь башен, двадцать два этажа, с крыши открывается панорама на весь город. Внутри Меноры — музей: Память еврейского народа и Холокост на Украине, выставки, кафе.

Вечером выйди на Кельнский бульвар – в это время он становится местом встреч, прогулок и атмосферных посиделок. Гирлянды, огоньки, музыка – все необходимое для атмосферной ночной прогулки.

Что посмотреть в Днепре: исторические локации

Хочешь посмотреть в Днепре достопримечательности? Здесь тебе повезло: все интересные места почти рядом, гуляй себе по проспекту Яворницкого и наслаждайся.

Но есть исключение — Дом органной музыки. Он расположен в бывшей Николаевской церкви, прямо посреди промзоны, и выглядит там как привидение. Внутри — невероятная акустика, идеальное место для душевного отдыха.

А хочешь не удаляться от центра — иди в Спасо-Преображенский собор. Это первое здание, заложенное здесь еще Екатериной II. Рядом — верстовая миля, знак, напоминающий о том же царском визите. И все это — в нескольких минутах друг от друга.

Есть также готический костел святого Иосифа — красный кирпич, шпили, настоящая атмосфера средневековья.

Ищешь интересные музеи? Есть современный музей АТО – первый в стране. И исторический музей Яворницкого — с мамонтами, каменными бабами, казаками и старым трамваем. А еще Днепровский художественный музей, который имеет солидную коллекцию произведений искусства и проводит арт-показы современных художников.

Ищи свои интересные локации, которые стоит посмотреть в Днепре и не забывай о мерах предосторожности: город часто становится объектом вражеских обстрелов, поэтом не стоит игнорировать сигналы тревоги.

В случае необходимости стоит переждать тревогу в защищенных укрытиях: в метро, ​​подвалах торговых центров, образовательных учреждений, паркингах домов. Пользуйся кирпичными укрытиями на остановках транспорта.

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Фото с сайта Dayting.

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