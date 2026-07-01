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Парк Гуель у Барселоні: у світі мозаїк і химерних форм — це неодмінно варто побачити

Ольга Петухова, редакторка сайту 01 Липня 2026, 19:00 4 хв.
парк гуель

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