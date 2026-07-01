Парк Гуель у Барселоні: у світі мозаїк і химерних форм — це неодмінно варто побачити

Барселона та Антоніо Гауді — синоніми. Місто неможливо уявити без його вигнутих ліній та форм, що ламають уявлення про класичну архітектуру, а саме слово Барселона миттєво викликає в уяві образ геніального зодчого.

Парк Гуель став серцем його архітектурного всесвіту. Тут Гауді не лише втілив революційну мозаїку тренкадіс, а й прожив 20 років, шукаючи натхнення в південній самобутності природи.

Чому варто відвідати парк Гуель і чим він цікавий — у матеріалі.

Чи варто подивитися парк Гуель

Якщо Барселона — це світова столиця модерну, то парк Ґуель — її головний сюрреалістичний шедевр під відкритим небом, внесений до списків ЮНЕСКО.

Сюди варто приїхати, щоб побачити унікальну техніку тренкадіс — мозаїку з битої кераміки, якою вкрита знаменита 110-метрова хвиляста лава та монументальна Саламандра.

Та просто погуляти серед розкішної тропічної природи, і захопитися найкращиою панорамою на Барселону та Середземне море, яка відкривається очам з верхніх терас парку.

Це просто ідеальне поєднання дикої природи та архітектурної фантазії Гауді.

Парк Гуель: історія створення

Знаменитий Парк Гуель у Барселоні замислювався не як публічний парк, а як елітне закрите містечко-сад для багатіїв на 60 вілл.

Проте ексклюзивний бізнес-проєкт графа Еусебі Гуеля з тріском провалився: ділянки на Лисій горі ніхто не хотів купувати через відсутність транспорту та жорсткі правила забудови (не можна було перекривати сусідам вид на море). Зрештою побудували лише дві вілли.

Антоні Гауді, який саме й проєктував комплекс, викупив один із цих демонстраційних будинків і прожив там майже 20 років із батьком та племінницею. При цьому сам рожевий будинок-музей спроєктував не Гауді, а його помічник Франсеск Беренгер.

Геній Гауді перетворив комерційне фіаско на тріумф екологічної архітектури. Він відмовився вирівнювати схили, вписавши тераси у рельєф, а знамениті 86 колон Залу Століть спроєктував порожніми всередині.

Вони працюють як дренажна система: під час злив вода з площі стікає крізь колони у підземну цистерну і використовується для поливу парку.

Після смерті Гуеля мерія Барселони викупила пусту зону, відкривши у 1926 році шедевр для всього світу.

Парк Гуель: ціни на квитки

Вхід до архітектурної зони парку Гуель є платним, тому квитки варто купувати заздалегідь онлайн, особливо в туристичний сезон.

Стандартний квиток для дорослих коштує 18 євро, для дітей від 7 до 12 років і відвідувачів віком від 65 років — 13,50 євро, а діти до 6 років можуть відвідати парк безкоштово.

Для людей з інвалідністю передбачено безкоштовний вхід, проте для супроводжуючої особи діє пільговий тариф — 13,50 євро.

Квитки продаються на певний час, а зайти до парку можна протягом 30 хвилин після вказаного у квитку.

Після входу тривалість перебування не обмежується, але повторний вхід за тим самим квитком вже неможливий.

Години роботи парку Гуель в Барселоні

Парк Гуель відкритий щодня. Для туристів вхід за квитками доступний з 9:30 до 22:30.

У ранкові (7:00–9:30) та вечірні (20:00–22:00) години діють спеціальні періоди Bon Dia Barcelona та Bon Vespre Barcelona, коли парк відкритий лише для місцевих жителів і власників перепустки Passi Verd.

У цей час туристичні відвідування не дозволені. Мешканці Барселони можуть безкоштовно відвідувати парк протягом усього часу його роботи — з 7:00 до 22:00, без попереднього бронювання.

Джерело головного фото: Рinterest.

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