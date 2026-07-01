Парк Гуэль в Барселоне: в мире мозаик и причудливых форм — это непременно стоит увидеть

Барселона и Антонио Гауди — синонимы. Город невозможно представить без его изогнутых линий и форм, ломающих представление о классической архитектуре, а само слово Барселона мгновенно вызывает в воображении образ гениального зодчего.

Парк Гуэль стал сердцем его архитектурной вселенной. Здесь Гауди не только воплотил революционную мозаику тренкадис, но и прожил 20 лет, черпая вдохновение в южной самобытности природы.

Почему стоит посетить парк Гуэль и чем он интересен — в материале.

Стоит ли посмотреть парк Гуэль

Если Барселона — это мировая столица модерна, то парк Гуэль — её главный сюрреалистический шедевр под открытым небом, внесённый в список ЮНЕСКО.

Сюда стоит приехать, чтобы увидеть уникальную технику тренкадис — мозаику из битой керамики, которой покрыты знаменитая 110-метровая волнистая скамья и монументальная Саламандра.

И просто прогуляться среди роскошной тропической природы, а также полюбоваться лучшей панорамой Барселоны и Средиземного моря, которая открывается с верхних террас парка.

Это просто идеальное сочетание дикой природы и архитектурной фантазии Гауди.

Парк Гуэль: история создания

Знаменитый парк Гуэль в Барселоне задумывался не как общественный парк, а как элитный закрытый город-сад для богачей на 60 вилл.

Однако эксклюзивный бизнес-проект графа Эусеби Гуэля с треском провалился: участки на Лысой горе никто не хотел покупать из-за отсутствия транспорта и жёстких правил застройки (нельзя было перекрывать соседям вид на море). В итоге построили лишь две виллы.

Антони Гауди, который как раз и проектировал комплекс, выкупил один из этих демонстрационных домов и прожил там почти 20 лет вместе с отцом и племянницей. При этом сам розовый дом-музей спроектировал не Гауди, а его помощник Франсеск Беренгер.

Гений Гауди превратил коммерческое фиаско в триумф экологичной архитектуры. Он отказался выравнивать склоны, вписав террасы в рельеф, а знаменитые 86 колонн Зала Ста Колонн спроектировал полыми внутри.

Они работают как дренажная система: во время ливней вода с площади стекает через колонны в подземную цистерну и используется для полива парка.

После смерти Гуэля мэрия Барселоны выкупила пустующую территорию, открыв в 1926 году этот шедевр для всего мира.

Парк Гуэль: цены на билеты

Вход в архитектурную зону парка Гуэль платный, поэтому билеты стоит покупать заранее онлайн, особенно в туристический сезон.

Стандартный билет для взрослых стоит 18 евро, для детей от 7 до 12 лет и посетителей старше 65 лет — 13,50 евро, а дети до 6 лет могут посетить парк бесплатно.

Для людей с инвалидностью предусмотрен бесплатный вход, однако для сопровождающего лица действует льготный тариф — 13,50 евро.

Билеты продаются на определённое время, а войти в парк можно в течение 30 минут после времени, указанного в билете.

После входа продолжительность пребывания не ограничена, однако повторный вход по тому же билету уже невозможен.

Часы работы парка Гуэль в Барселоне

Парк Гуэль открыт ежедневно. Для туристов вход по билетам доступен с 9:30 до 22:30.

В утренние (7:00–9:30) и вечерние (20:00–22:00) часы действуют специальные периоды Bon Dia Barcelona и Bon Vespre Barcelona, когда парк открыт только для местных жителей и владельцев пропуска Passi Verd.

В это время туристические посещения не разрешены. Жители Барселоны могут бесплатно посещать парк в течение всего времени его работы — с 7:00 до 22:00, без предварительного бронирования.

Источник главного фото: Рinterest.

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