Что посмотреть в Валенсии за 1-3 дня: твой лучший путеводитель для экспресс-путешествия

Фото Pixabay Испания разнолика и невероятно красива, когда-то богатая страна-империя, она тратила деньги на роскошную архитектуру и ее прошлое поражает воображение.Впрочем, и в наше время она хорошо приспособлена для прихотей многочисленных туристов. Если среди всех регионов Испании ты выбираешь Валенсию, мы расскажем, чем она великолепна и что тут посмотреть за 1-3 дня. Чем славится Валенсия Валенсия — третий по величине город Испании после Мадрида и Барселоны, расположенный на побережье Средиземного моря — локация отличная, однако следует понимать, что это жаркий восток страны, и летом здесь может быть по-африкански невыносимо. Но приехать сюда на отдых можно в любое время года, и путешествие не разочарует: здесь можно гулять по узким средневековым улочкам Старого города и заходить в готические храмы, отдыхать на пляжах Малвароса или Лас-Аренас и есть паэлью, которая, по преданию, родилась именно здесь. Так что же посмотреть в Валенсии — составим небольшой маршрут. Что посмотреть в Валенсии за 1-3 дня Сад Турия (Jardín del Turia) Когда-то на его месте текла река, которая часто выходила из берегов и наносила немалый ущерб городу. В 1957 году Валенсия решила изменить ее течение, а на месте старого русла был создан один из крупнейших городских парков Европы.Он тянется аж на 9 км — это невероятное сочетание зеленых аллей, мостов, фонтанов и спортивных площадок. Гуляя по Турии, можно увидеть львиную долю города. Центральная площадь (Plaza del Ayuntamiento) Центральная площадь с фонтанами и элегантными постройками. В праздничные дни здесь проходят военные парады и фестивали, а по будням можно просто сесть в кафе, заказать напиток и наблюдать за жизнью с ярким южным колоритом. Шелковая биржа (La Lonja de la Seda) Этот старинный архитектурный шедевр принадлежит XV веку. Когда-то здесь заключали сделки по продаже шелка, а в наше время ценят готическую архитектуру, напоминающую о былом богатстве местных купцов и величии города во времена Средневековья. Центральный рынок (Mercado Central) Здесь глаза разбегаются: можно обозревать здание в стиле модерн, его невероятные витражи и изразцы, а можно проникнуть в ароматы специй и рассматривать живописные горы свежих фруктов. Здесь стоит отведать хамон, оливки, сыры и апельсины или просто понаблюдать колоритную местную жизнь. Кафедральный собор и колокольня Мигилете (Catedral de Valencia y El Miguelete) Собор является эклектическим сочетанием готики, барокко и ренессанса, но его главная изюминка — это Святой Грааль, который, по легенде, хранится именно здесь. А если подняться на колокольню Мигилет, увидишь панораму всего города. Город искусств и наук (Ciudad de las Artes y las Ciencias) Это известный на весь мир футуристический комплекс архитектора Сантьяго Калатравы, и он действительно выглядит так, словно попал из будущего. В городе есть планетарий, интерактивный музей науки, концертный зал и опера. Тем, кто любит современную архитектуру, на это поразительное место стоит уделить хотя бы полдня — здесь есть на что посмотреть. Океанариум (Oceanogràfic) Самый большой аквариум Европы расположен именно в Валенсии, здесь можно увидеть акул, белых китов, пингвинов и множество других обитателей морских экосистем. Самое интересное — прозрачный тоннель, где над тобой проплывают морские великаны — впечатление, которое трудно забыть. Читать по теме Погода в Греции в сентябре: где самое теплое море и самый комфортный отдых Бархатный сезон в Греции — это теплое море и почти без дождей. Если планируешь отдых, узнай прогноз погоды на сентябрь на курортах Греции. Церковь Сан-Николас (Iglesia de San Nicolás) Это шедевр барочных фресок, покрывающих потолок и стены — вряд ли ты еще где-нибудь увидишь что-то подобное. Она известна как Сикстинская капелла Валенсии — и не зря: здесь буквально теряешься в цветах и сияющих над головой деталях. Музей шелка (Museo de la Seda) Место, где можно узнать, как шелк способствовал обогащению города, и насколько важен он был в экономике региона. В старинных залах хранятся ткацкие станки, костюмы и документы, рассказывающие о ремесле, прославившем Валенсию на весь мир. Музей изящных искусств (Museo de Bellas Artes de Valencia) После мадридского Прадо это второй по значению музей Испании — можно ли его осмотреть быстро? Только вообрази: в коллекции Эль Греко, Веласкес, Гоя и валенсийские художники. Вход, кстати, бесплатный. Музей доисторической эпохи (Museo de Prehistoria de Valencia) Это путешествие во времена, которые были задолго до римлян и мавров. В музее можно рассмотреть артефакты времен палеолита и неолита: старинные украшения, керамику, каменные орудия и даже фрагменты пещерного искусства с территории Валенсии. Несмотря на давность экспонатов, музей современный и здесь не соскучишься. Источник фото: Grandes-tour, Trips.com.ua. Читай также, какое море в Испании и какие места для отдыха стоит выбрать: список самых известных и комфортных курортов.