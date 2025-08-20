Что посмотреть в Валенсии за 1-3 дня: твой лучший путеводитель для экспресс-путешествия

Испания разнолика и невероятно красива, когда-то богатая страна-империя, она тратила деньги на роскошную архитектуру и ее прошлое поражает воображение.

Впрочем, и в наше время она хорошо приспособлена для прихотей многочисленных туристов. Если среди всех регионов Испании ты выбираешь Валенсию, мы расскажем, чем она великолепна и что тут посмотреть за 1-3 дня.

Чем славится Валенсия

Валенсия — третий по величине город Испании после Мадрида и Барселоны, расположенный на побережье Средиземного моря — локация отличная, однако следует понимать, что это жаркий восток страны, и летом здесь может быть по-африкански невыносимо.

Но приехать сюда на отдых можно в любое время года, и путешествие не разочарует: здесь можно гулять по узким средневековым улочкам Старого города и заходить в готические храмы, отдыхать на пляжах Малвароса или Лас-Аренас и есть паэлью, которая, по преданию, родилась именно здесь.

Так что же посмотреть в Валенсии — составим небольшой маршрут.

Что посмотреть в Валенсии за 1-3 дня

Сад Турия (Jardín del Turia)

Когда-то на его месте текла река, которая часто выходила из берегов и наносила немалый ущерб городу. В 1957 году Валенсия решила изменить ее течение, а на месте старого русла был создан один из крупнейших городских парков Европы.

Он тянется аж на 9 км — это невероятное сочетание зеленых аллей, мостов, фонтанов и спортивных площадок. Гуляя по Турии, можно увидеть львиную долю города.

Центральная площадь (Plaza del Ayuntamiento)

Центральная площадь с фонтанами и элегантными постройками. В праздничные дни здесь проходят военные парады и фестивали, а по будням можно просто сесть в кафе, заказать напиток и наблюдать за жизнью с ярким южным колоритом.

Шелковая биржа (La Lonja de la Seda)

Этот старинный архитектурный шедевр принадлежит XV веку. Когда-то здесь заключали сделки по продаже шелка, а в наше время ценят готическую архитектуру, напоминающую о былом богатстве местных купцов и величии города во времена Средневековья.

Центральный рынок (Mercado Central)

Здесь глаза разбегаются: можно обозревать здание в стиле модерн, его невероятные витражи и изразцы, а можно проникнуть в ароматы специй и рассматривать живописные горы свежих фруктов. Здесь стоит отведать хамон, оливки, сыры и апельсины или просто понаблюдать колоритную местную жизнь.

Кафедральный собор и колокольня Мигилете (Catedral de Valencia y El Miguelete)

Собор является эклектическим сочетанием готики, барокко и ренессанса, но его главная изюминка — это Святой Грааль, который, по легенде, хранится именно здесь. А если подняться на колокольню Мигилет, увидишь панораму всего города.

Город искусств и наук (Ciudad de las Artes y las Ciencias)

Это известный на весь мир футуристический комплекс архитектора Сантьяго Калатравы, и он действительно выглядит так, словно попал из будущего.

В городе есть планетарий, интерактивный музей науки, концертный зал и опера. Тем, кто любит современную архитектуру, на это поразительное место стоит уделить хотя бы полдня — здесь есть на что посмотреть.

Океанариум (Oceanogràfic)

Самый большой аквариум Европы расположен именно в Валенсии, здесь можно увидеть акул, белых китов, пингвинов и множество других обитателей морских экосистем. Самое интересное — прозрачный тоннель, где над тобой проплывают морские великаны — впечатление, которое трудно забыть.

Церковь Сан-Николас (Iglesia de San Nicolás)

Это шедевр барочных фресок, покрывающих потолок и стены — вряд ли ты еще где-нибудь увидишь что-то подобное. Она известна как Сикстинская капелла Валенсии — и не зря: здесь буквально теряешься в цветах и сияющих над головой деталях.

Музей шелка (Museo de la Seda)

Место, где можно узнать, как шелк способствовал обогащению города, и насколько важен он был в экономике региона. В старинных залах хранятся ткацкие станки, костюмы и документы, рассказывающие о ремесле, прославившем Валенсию на весь мир.

Музей изящных искусств (Museo de Bellas Artes de Valencia)

После мадридского Прадо это второй по значению музей Испании — можно ли его осмотреть быстро? Только вообрази: в коллекции Эль Греко, Веласкес, Гоя и валенсийские художники. Вход, кстати, бесплатный.

Музей доисторической эпохи (Museo de Prehistoria de Valencia)

Это путешествие во времена, которые были задолго до римлян и мавров. В музее можно рассмотреть артефакты времен палеолита и неолита: старинные украшения, керамику, каменные орудия и даже фрагменты пещерного искусства с территории Валенсии. Несмотря на давность экспонатов, музей современный и здесь не соскучишься.

