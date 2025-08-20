Що подивитися у Валенсії за 1-3 дні: твій найкращий путівник для експрес-подорожі

Іспанія різнолика і неймовірно красива, колись багата країна-імперія, вона витрачала гроші на розкішну архітектуру і її минуле вражає уяву.

Утім, і у наш час вона добре пристосоване для забаганок численних туристів. Якщо серед усіх регіонів Іспанії ти обираєш Валенсію, ми розповімо тобі, чим вона чудова і що там подивитися за 1-3 дні.

Чим славиться Валенсія

Валенсія — третє за величиною місто Іспанії після Мадрида та Барселони, яке розташоване на узбережжі Середземного моря — локація відмінна, проте варто розуміти, що це спекотний схід країни, і влітку тут може бути по-африканськи спекотно.

Та приїхати сюди на відпочинок можна у будь-яку пору року, і подорож не розчарує: тут можна гуляти вузькими середньовічними вуличками Старого міста й заходити в готичні храми, відпочивати на пляжах Малвароса чи Лас-Аренас та їсти паелью, яка, за переказами, народилася саме тут.

Тож що подивитися у Валенсії — складемо невеличкий маршрут.

Що подивитися у Валенсії за 1-3 дні

Сад Турія (Jardín del Turia)

Колись на його місці текла річка, яка часто виходила з берегів і завдавала чималої шкоди місту. У 1957 році Валенсія вирішила змінити її течію, а на місці старого русла створили один із найбільших міських парків Європи.

Він тягнеться аж на 9 км — це неймовірне поєднання зелених алей, мостів, фонтанів і спортивних майданчиків. Гуляючи Турією, можна побачити левову частку міста.

Центральна площа (Plaza del Ayuntamiento)

Центральна площа з фонтанами й елегантними будівлями. У святкові дні тут проходять військові паради та фестивалі, а в будні можна просто сісти в кав’ярні, замовити каву й спостерігати за життям з яскравим південним колоритом.

Шовкова біржа (La Lonja de la Seda)

Цей старовинний архітектурний шедевр належить XV століттю. Колись тут укладали угоди з продажу шовку, а у наші часи цінують готичну архітектуру, яка нагадує про колишнє багатство місцевих купців і велич міста в часи Середньовіччя.

Центральний ринок (Mercado Central)

Тут очі розбігаються: можна оглядати будівлю у стилі модерн, її неймовірні вітражі та кахлі, а можна поринути в аромати спецій і розглядати мальовничі гори свіжих фруктів. Тут варто скуштувати хамон, оливки, сири та апельсини або просто поспостерігати колоритне місцеве життя.

Кафедральний собор і дзвіниця Мігілете (Catedral de Valencia y El Miguelete)

Собор є еклектичним поєднанням готики, бароко й ренесансу, але його головна родзинка — це Святий Грааль, який, за легендою, зберігається саме тут. А якщо піднятися на дзвіницю Мігілете, побачиш панораму всього міста.

Місто мистецтв і наук (Ciudad de las Artes y las Ciencias)

Це відомий на увесь світ футуристичний комплекс архітектора Сантьяго Калатрави, і він дійсно має такий вигляд, ніби потрапив із майбутнього.

У місті є планетарій, інтерактивний музей науки, концертний зал і опера. Тим, хто любить сучасну архітектуру, на це неймовірне місце варто приділити хоча б півдня — тут є на що подивитися.

Океанаріум (Oceanogràfic)

Найбільший акваріум Європи розташований саме у Валенсії. Тут можна побачити акул, білих китів, пінгвінів і безліч інших мешканців морських екосистем. Найцікавіше — прозорий тунель, де над тобою пропливають морські велетні — враження, яке важко забути.

Церква Сан-Ніколас (Iglesia de San Nicolás)

Це шедевр барокових фресок, які вкривають стелю й стіни — навряд чи ти іще десь побачиш щось подібне. Вона відома як Сикстинська капела Валенсії — і недарма: тут буквально губишся у кольорах і деталях, які сяють над головою.

Музей шовку (Museo de la Seda)

Місце, де можна дізнатися, як шовк сприяв збагаченню міста, і на скільки важливим він був в економіці регіону. У старовинних залах зберігаються ткацькі верстати, костюми та документи, що розповідають про ремесло, яке прославило Валенсію на весь світ.

Музей витончених мистецтв (Museo de Bellas Artes de Valencia)

Після мадридського Прадо це другий за значенням музей Іспанії — чи можна його оглянути швидко? Тільки уяви: в колекції Ель Греко, Веласкес, Ґойя і валенсійські митці. Вхід, до речі, безкоштовний.

Музей доісторичної епохи (Museo de Prehistoria de Valencia)

Це подорож у часи, які були задовго до римлян і маврів. В музеї можна роздивитися артефакти часів палеоліту й неоліту: стародавні прикраси, кераміку, кам’яні знаряддя й навіть фрагменти печерного мистецтва з території Валенсії. Попри давність експонатів, музей сучасний і тут не засумуєш.

Джерело фото: Grandes-tour, Trips.com.ua.

