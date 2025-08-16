Погода у Греції у вересні: де найтепліше море і найкомфортніший відпочинок

Оксамитовий сезон у Греції триває з початку вересня аж до середини жовтня. Це ідеальний час для відпочинку, коли спека вже не випалює пляжі, море тепле, вечори приємно прохолодні. І головне — можна роздивитися Грецію без літньої метушні та натовпу туристів.

Якою обіцяє бути погода у Греції у вересні 2025 — дізнайся з матеріалу.

Погода у Греції у вересні 2025

Вересень у Греції — це час, коли спека спадає, але ще дуже комфортно. Температура повітря зазвичай коливається між +24°C і +28 °C, а вода в морі залишатиметься теплою — близько +24 °C. У деяких місцях температура повітря може підійматися до +30 °C, а моря — до +25 °C.

Погода у Греції в кінці вересня стає ще менш спекотною, тож сміливо можна відпочивати і на межі з жовтнем.

Погода у вересні на найтепліших курортах Греції

Крит: повітря +25-28°C, вода +23-25°C

На острові Крит у вересні море тепле, як парне молоко — близько +25°C. Є безліч тихих бухт, де можна хлюпатися годинами, тут люблять відпочивати сім’ї — безпечно та затишно.

Родос: повітря +25-28°C, море близько 24°C

Родос тримає планку: вдень стабільно +25-28°C, а вода близько +24°C. Атмосфера більш туристична, багато ресторанів та барів, і можна цікаво проводити вечори в затишних кафе на набережній.

Закінф (Іонічні острови): повітря +22-27°C, море близько 23°C

Закінф — зелений острів, море бірюзове, повітря свіже. Тут спокійніше, ніж на популярних курортах, гарне місце для сімейного або романтичного відпочинку.

Кос: повітря 23-28°C, вода 21-25°C

Море тут ще тепле й комфортне для купання — +23-25°C, погода стабільна, сильних вітрів восени майже не буває. Дощі найчастіше трапляються ближче до жовтня. Для любителів спорту Кос — справжній рай: веломаршрути, віндсерфінг, яхти.

Санторіні: у перші дні вересня повітря +30-32°C, в кінці місяця — +27-29°C, вода — +25°C на початку, потім +21-23°C

Санторіні і у вересні виглядає, як на рекламних картинках. У перші тижні місяця тут ще +30°C, а вечорами можна відпочивати на терасах, дивитися на фіолетові сутінки і смакувати місцеве вино.

Загалом туристів у Греції у вересні дещо менше, ніж у липні-серпні, але це лише на користь відпочинку. Можна сміливо планувати поїздку в оксамитовий сезон — погода дозволяє спіймати літо там, де воно залюбки затримується.

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