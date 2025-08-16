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Погода у Греції у вересні: де найтепліше море і найкомфортніший відпочинок

Ольга Петухова, редакторка сайту 16 Серпня 2025, 14:22 3 хв.
погода у вересні в греції 2025
Фото Pexels

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