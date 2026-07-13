Мобільний застосунок ПФУ: як записатися на прийом без черг

Записатися до електронної черги ПФУ можна через офіційний Вебпортал електронних послуг ПФУ і безпосередньо через мобільний застосунок Пенсійний фонд — ним можна скористатися на смартфоні (доступний для iOS та Android).

Усе займе всього кілька хвилин, а талон зберігатиметься прямо у смартфоні.

Застосунок ПФУ України: як записатися на прийом

Для роботи із застосунком тобі знадобиться Дія.Підпис або BankID (вхід через додаток твого банку).

Відкрий застосунок Пенсійний фонд та авторизуйся. Для входу можна скористатися одним із доступних способів: кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

Дія.Підписом;

системою ID.GOV.UA. Читати на тему Субсидія з 1 травня 2026: кому її перерахують автоматично, а кому треба звертатись до ПФУ Що варто знати про субсидію на неопалювальний сезон? У головному меню застосунку відкрий розділ Комунікації з ПФУ та обери сервіс Запис на прийом. Після цього натисни кнопку Записатися на прийом. Заповни необхідні дані: обери територіальний орган Пенсійного фонду;

вкажи сервісний центр, який хочеш відвідати;

обери тему звернення;

зазнач рік і місяць, коли плануєш прийти на прийом. Натисни Завантажити розклад. Система покаже доступні дати та години. Вільні часові слоти позначені зеленим кольором, а зайняті — помаранчевим або червоним. Обери зручний час і підтвердь запис. Після підтвердження запис автоматично збережеться в електронній системі керування чергою. Якщо потрібно, ти зможеш переглянути свої записи у вкладці Мої записи на прийом, скасувати візит або роздрукувати з застосунку талон. Хоча друкувати талон не обов’язково — для прийому достатньо електронного запису. Читай також, як зайти в особистий кабінет Пенсійного фонду через Приват24 та Дію — простий алгоритм дій.

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