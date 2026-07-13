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Мобільний застосунок ПФУ: як записатися на прийом без черг

Ольга Петухова, редакторка сайту 13 Липня 2026, 17:00 2 хв.
як записатися на прийом через застосунок пфу
Фото Pexels

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