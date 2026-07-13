Мобільний застосунок ПФУ: як записатися на прийом без черг

Записатися до електронної черги ПФУ можна через офіційний Вебпортал електронних послуг ПФУ і безпосередньо через мобільний застосунок Пенсійний фонд — ним можна скористатися на смартфоні (доступний для iOS та Android).
Усе займе всього кілька хвилин, а талон зберігатиметься прямо у смартфоні.
Застосунок ПФУ України: як записатися на прийом
Для роботи із застосунком тобі знадобиться Дія.Підпис або BankID (вхід через додаток твого банку).
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