У Києві обмежать рух Набережним шосе: названо дати та причину

Із 13 до 16 липня у столиці частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе в Печерському районі. Водіїв просять заздалегідь враховувати зміни під час планування поїздок, адже на ділянці дороги триватимуть ремонтні роботи.

Про це повідомили у Київській міській раді.

За інформацією дорожників, обмеження діятимуть щодня з 08:00 до 20:00. У цей час працівники Печерського шляхово-експлуатаційного управління виконуватимуть очищення та ремонт дощової каналізації.

Де саме обмежать рух

Роботи проводитимуть на Набережному шосе на відрізку від Подолу до мосту Метро. На час ремонту для руху транспорту буде закрита одна зі смуг, тому проїзд цією ділянкою може бути ускладнений, особливо в години пік.

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У Київавтодорі пояснили, що фахівці ремонтуватимуть та очищатимуть систему дощової каналізації. Такі роботи необхідні для безперебійного відведення дощової води та запобігання підтопленням під час сильних опадів.

Водночас комунальники попереджають, що у разі несприятливої погоди графік виконання робіт може бути скоригований.

У корпорації також перепросили киян та гостей міста за тимчасові незручності й закликали за можливості обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути заторів.

Головне фото: Київська міська рада.

Також ми розповідали, що у Києві зменшили кількість ділянок, де дозволено їздити зі швидкістю до 80 км/год.

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