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У Києві обмежать рух Набережним шосе: названо дати та причину

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Липня 2026, 13:00 2 хв.
У Києві з 13 липня частково обмежать рух Набережним шосе

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