Новий Кабмін України: хто може очолити уряд уже цього тижня

Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок оновлення Кабінету Міністрів. За його словами, країна переходить до реалізації нової політичної стратегії, яка передбачає кадрові зміни в уряді, а також у низці державних органів.

Про це глава держави повідомив після серії зустрічей із керівниками уряду, силового блоку та стратегічних державних підприємств.

За словами президента, Україна змінює підхід до реалізації як зовнішньої, так і внутрішньої політики. Кожен із ключових міжнародних напрямів матиме окремого відповідального, який забезпечуватиме виконання домовленостей із партнерами та досягнення конкретних результатів.

— Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету Міністрів. Я вдячний Юлії (Свириденко, — Ред.) за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значущий напрям у відносинах з ключовим партнером, — розповів Зеленський.

Не менш важливими президент назвав і внутрішні завдання держави.

Свириденко відреагувала на рішення Зеленського

Після заяви президента прем’єр-міністерка Юлія Свириденко опублікувала звернення, у якому подякувала главі держави за довіру та високу оцінку роботи уряду.

Вона зазначила, що для України сьогодні надзвичайно важливо консолідувати всі сили задля зміцнення держави, а також наголосила, що пишається можливістю очолювати уряд у найскладніший період новітньої історії країни.

— Вдячна президенту за довіру та високу оцінку роботи нашої команди. Пишаюся тим, що мала честь очолювати уряд у найскладніший період новітньої історії України. Дякую кожному й кожній, хто боронить українську землю, наші військові — це наша сила і наша незалежність.

Свириденко також подякувала українським військовим та всій урядовій команді, з якою, за її словами, вдалося пройти найважчі етапи повномасштабної війни, забезпечити безперервну роботу економіки та підтримувати прифронтові регіони.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, звільнити її мають у вівторок:

— У вівторок, 14 липня, буде звільнено Свириденко. Можливо, ще кілька звільнень.

Зеленський зустрівся з керівниками міністерств, Корецьким і Тереховим

Президент заслухав доповідь очільника Укрнафти та Нафтогазу Сергія Корецького щодо роботи стратегічних державних компаній, забезпечення енергетичної стійкості та захисту інфраструктури від російських атак.

Під час розмови з міністром енергетики Денисом Шмигалем ішлося про підготовку енергетичної системи до зими, виконання міжнародних домовленостей та посилення захисту критичної інфраструктури.

З міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком президент обговорив роботу Національної поліції, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та ДСНС, а також необхідні рішення для підвищення безпеки громадян.

Під час зустрічі з міністром оборони Михайлом Федоровим основними темами стали розвиток оборонних технологій, посилення протиповітряної оборони, забезпечення військових безпілотниками та подальша цифрова трансформація сектору безпеки.

Окремо Зеленський зустрівся з міським головою Харкова Ігорем Тереховим. Вони обговорили ситуацію в місті, яке щодня перебуває під російськими ударами, підтримку місцевих громад та реалізацію програм стійкості.

Читати на тему Зеленський призначив нових очільників СБУ у Києві та кількох областях Президент Володимир Зеленський звільнив голову СБУ у Києві, Харкові та Херсоні.

Хто може стати новим прем’єр-міністром

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, наразі триває формування нового складу уряду.

За його словами, серед кандидатів на посаду прем’єр-міністра розглядають:

Сергія Корецького;

Дениса Шмигаля;

Михайла Федорова;

Ігоря Терехова.

Утім, найбільші шанси очолити Кабінет Міністрів має саме Сергій Корецький. Як стверджує Железняк, питання його призначення майже погоджене. Крім того, депутат повідомив, що Юлія Свириденко, ймовірно, не залишить державну службу. За його словами, вона може бути призначена новим послом України у США.

За попередньою інформацією, у вівторок, 14 липня, Верховна Рада може розглянути питання про звільнення Юлії Свириденко та голосування за нового прем’єр-міністра. Якщо цей сценарій буде реалізований, невдовзі парламенту можуть подати оновлений склад Кабінету Міністрів.

Водночас сам Железняк наголосив, що переговори ще тривають, тому окремі кадрові рішення можуть змінитися безпосередньо перед голосуванням.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський відправив Василя Малюка у відставку з посади голови СБУ.

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