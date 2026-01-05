Василь Малюк залишає посаду голови СБУ: деталі

У керівництві Служби безпеки України відбуваються стратегічні зміни. Василь Малюк йде з посади Голови СБУ, проте не залишає систему. Його новим завданням стане виведення українських спецоперацій на безпрецедентний світовий рівень. Про це стало відомо за підсумками зустрічі посадовця з главою держави Володимиром Зеленським.

Нова місія: спецоперації найсильніші у світі

Президент наголосив, що рішення про зміну ролі Малюка пов’язане з необхідністю посилити саме бойову складову роботи спецслужби. За словами Зеленського, досвід Малюка у проведенні надскладних операцій є унікальним, і саме на цьому він має зосередити весь свій ресурс.

Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ, — заявив Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що доручив Малюку зробити напрям асиметричних операцій України найсильнішим у світі, підкресливши, що для цього вже є і політична підтримка, і всі необхідні ресурси.

Читати на тему Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки: деталі Зеленський перевів Олега Іващенка на новий напрям розвідки.

Василь малюк пояснив, чому йде з посади

Сам Василь Малюк підтвердив свій перехід на новий напрям, зазначивши, що сучасна війна вимагає нестандартних рішень. Він подякував колективу СБУ та президенту за можливість реалізовувати операції, які вже стали легендарними.

Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави, — йдеться у заяві Малюка.

Він також висловив віру у справедливий мир і розквіт України, віддавши шану побратимам, які загинули у боротьбі за незалежність.

Хто стане наступним головою СБУ

Питання наступника наразі залишається відкритим, проте консультації вже розпочалися. Під час зустрічі Зеленський та Малюк спільно обговорили потенційні кандидатури на посаду нового очільника відомства. Очікується, що новий керівник продовжить курс на модернізацію СБУ, поки Малюк куруватиме силовий кулак спецслужби.

Раніше ми розповідали, що у Тимура Міндіча проводили обшуки — читай у матеріалі, хто цей бізнесмен.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!