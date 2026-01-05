Василий Малюк покидает пост главы СБУ: детали

В руководстве Службы безопасности Украины происходят стратегические изменения. Василий Малюк уходит с должности Главы СБУ, однако не покидает систему. Его новой задачей станет выведение украинских спецопераций на беспрецедентный мировой уровень. Об этом стало известно по итогам встречи чиновника с главой государства Владимиром Зеленским.

Новая миссия: спецоперации, сильнейшие в мире

Президент подчеркнул, что решение об изменении роли Малюка связано с необходимостью усилить именно боевую составляющую работы спецслужбы. По словам Зеленского, опыт Малюка в проведении сверхсложных операций уникален, и именно на этом он должен сосредоточить весь свой ресурс.

Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе. Должно быть больше украинских ассиметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага. Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ, — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также добавил, что поручил Малюку сделать направление ассиметричных операций Украины сильнейшим в мире, подчеркнув, что для этого уже есть и политическая поддержка, и все необходимые ресурсы.

Читать по теме Олег Иващенко возглавит Главное управление разведки: детали Зеленский перевел Олега Иващенко на новое направление разведки.

Василий Малюк объяснил, почему уходит с должности

Сам Василий Малюк подтвердил свой переход на новое направление, отметив, что современная война требует нестандартных решений. Он поблагодарил коллектив СБУ и президента за возможность реализовывать операции, которые уже стали легендарными.

Ухожу с должности Главы Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать ассиметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный урон. Уверен, что сильная и современная спецслужба — залог безопасности нашего государства, — говорится в заявлении Малюка.

Он также выразил веру в справедливый мир и расцвет Украины, отдав дань уважения побратимам, погибшим в борьбе за независимость.

Кто станет следующим главой СБУ

Вопрос преемника на данный момент остается открытым, однако консультации уже начались. Во время встречи Зеленский и Малюк совместно обсудили потенциальные кандидатуры на должность нового главы ведомства. Ожидается, что новый руководитель продолжит курс на модернизацию СБУ, пока Малюк будет курировать силовой кулак спецслужбы.

Ранее мы рассказывали, что у Тимура Миндича проводили обыски — читай в материале, кто этот бизнесмен.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!