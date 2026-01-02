Олег Иващенко возглавит Главное управление разведки: детали

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о важном кадровом решении: Олег Иващенко, который до этого времени возглавлял Службу внешней разведки (СВР), переходит на новую позицию. Теперь он сосредоточится на работе в структуре военной разведки Украины.

Об этом глава государства сообщил по итогам совещания с чиновником.

Зеленский перевел главу СВР Олега Иващенко в военную разведку

Основной причиной такого перемещения стала необходимость усиления работы именно в военном направлении — в частности, относительно системного ограничения военного потенциала страны-агрессора.

С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент выразил благодарность Иващенко за работу в СВР и поставил новые приоритетные задачи, касающиеся непосредственно влияния на военные возможности РФ.

Стратегические цели: нефть, санкции и производство

Во время доклада об общей ситуации и актуальных угрозах Зеленский и Иващенко сфокусировались на двух основных направлениях давления на Кремль: экономическом и технологическом.

Президент подчеркнул, что каждая недополученная Россией гривна (или доллар) — это шаг к миру. Главным инструментом здесь должно стать ограничение нефтяного экспорта.

Фокусируемся и в дальнейшем на уменьшении российского экономического потенциала: чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии. Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь, — заявил глава государства.

Вторым приоритетом является разрыв цепочек поставок и схем обхода санкций, через которые РФ пытается поддерживать темпы производства оружия.

— Чем больше оборвем связей агрессора с миром и схем обхода санкций, тем больше потенциала будет у усилий для окончания войны. Благодарен СВР за работу в этом направлении и соответствующую информацию, — добавил Зеленский.

