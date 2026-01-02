Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки: деталі

Президент України Володимир Зеленський оголосив про важливе кадрове рішення: Олег Іващенко, який до цього часу очолював Службу зовнішньої розвідки, переходить на нову позицію. Тепер він зосередиться на роботі у структурі воєнної розвідки України.

Про це глава держави повідомив за підсумками наради з посадовцем.

Зеленський перевів голову СЗР Олега Іващенка до воєнної розвідки

Основною причиною такого переміщення стала необхідність посилення роботи саме у воєнному напрямі — зокрема щодо системного обмеження військового потенціалу країни-агресора.

Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України, — наголосив Володимир Зеленський.

Президент висловив вдячність Іващенку за роботу в СЗР та надав нові пріоритетні завдання, що стосуються безпосередньо впливу на воєнні спроможності РФ.

Стратегічні цілі: нафта, санкції та виробництво

Під час доповіді про загальну ситуацію та актуальні загрози, Зеленський та Іващенко сфокусувалися на двох основних напрямках тиску на Кремль: економічному та технологічному.

Президент підкреслив, що кожна недоотримана Росією гривня (або долар) — це крок до миру. Головним інструментом тут має стати обмеження нафтового експорту.

Фокусуємось і надалі на зменшенні російського економічного потенціалу: що менше агресор заробляє, то більше можливостей буде для дипломатії. Особливо це стосується російського нафтового експорту, який буде обмежуватись і дешевшати, — заявив глава держави.

Другим пріоритетом є розрив ланцюжків постачання та схем обходу санкцій, через які РФ намагається підтримувати темпи виробництва зброї.

Що більше обірвемо звʼязків агресора зі світом та схем обходу санкцій, то більше потенціалу буде в зусиль для закінчення війни. Вдячний СЗР за роботу в цьому напрямі та відповідну інформацію, — додав Зеленський.

