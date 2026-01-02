Кирило Буданов очолить Офіс президента — рішення Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував очільнику ГУР Кирилу Буданову стати головою Офісу президента України.

Буданов вже підтвердив своє призначення на посаду:

Прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс глави держави. Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед країною.

Він зауважив, що для нього є честю в історичний для України час зосередитись на питаннях стратегічної безпеки. Буданов також подякував за довіру та висловив вдячність команді ГУР за спільну роботу.

Кирило Буданов очолить Офіс президента: що відомо

На думку президента, Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах.

Офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.

Зеленський вже доручив Буданову у взаємодії із секретарем РНБО та іншими інституціями оновити стратегічні основи оборони та розвитку України.

Чим відомий Кирило Буданов

Буданов працював у спецпідрозділах ГУР МО з 2007 року. Брав участь в антитерористичній операції. Виконував різні секретні завдання у 2018-2020 роках.

У 2020-му став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки, а згодом очолив Головне управління розвідки. Також з 2022 року очолював Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Під його керівництвом ГУР провело низку ефективних спецоперацій. Під його командуванням також відбувались бої за Бучу, Ірпінь та інші міста.

