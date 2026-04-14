Пилова буря над Середземним морем: чи слід чекати на неї українцям

Останніми днями в українському інфопросторі поширюються побоювання щодо можливого надходження пилу з пустелі Сахара. Український гідрометеорологічний центр, спираючись на дані супутникового моніторингу EUMETSAT, проаналізував рух повітряних мас та надав офіційне роз’яснення щодо ситуації станом на 14 квітня 2026 року.

Фахівці підтверджують наявність пилу в атмосфері над Європою, проте заспокоюють: серйозної загрози для якості повітря в Україні наразі немає.

Пилова буря над Середземномор’ям: Укргідрометцентр відповів, чи слід чекати на неї українцям

Супутникові дані зафіксували перенесення незначної кількості пилу над акваторією Середземного моря. На цей момент повітряні потоки спрямовують його у бік південної частини Італії.

Для території України протягом найближчих двох діб — 14 та 15 квітня — синоптична ситуація залишатиметься сприятливою. Завдяки пануванню північно-західних повітряних потоків, пилові маси не мають змоги просунутися вглиб нашої країни, оскільки вітер фактично блокує їхнє поширення.

Читати на тему Прогноз погоди на квітень 2026: чого очікувати посеред весни в Україні Яка погода чекає на українців протягом середини весни?

Певні зміни в русі повітряних мас метеорологи очікують у четвер, 16 квітня. Прогнозується перехід на західні потоки, що теоретично може створити умови для занесення невеликої кількості пилу на територію України. Втім це стосуватиметься лише крайніх західних областей.

Концентрація пилу буде мінімальною — очікується, що такі показники не матимуть відчутного впливу на якість атмосферного повітря та не становитимуть небезпеки для здоров’я громадян.

Раніше ми писали, яка буде погода в Ужгороді в квітні 2026 — читай в матеріалі, чого очікувати від прогнозу протягом місяця на Заході України.

