Погода в Ужгороді в квітні 2026: весняна спека та щоденні дощі

Квітень 2026 року в Ужгороді виявиться неоднозначним місяцем: мешканців міста чекає прохолодний і дощовий початок, помірне потепління в середині та відчутне потепління наприкінці місяця.

AccuWeather прогнозує типову для Закарпаття картину — нестабільна весняна погода з частими опадами та повільним зростанням температури — читай в матеріалі, яка буде погода в Ужгорожі в квітні 2026.

Погода в Ужгороді в квітні 2026: перша декада, з 01.04 по 10.04

Перша декада місяця розпочнеться без особливого оптимізму. З 1 по 4 числа над містом переважатиме хмарність, а більшість днів супроводжуватимуться дощами. Денна температура триматиметься в межах 10–13°C, нічна опускатиметься до 1–3°C.

Невелике потепління настане з 5 по 8 квітня: дощі відступлять, небо частково прояснюватиметься, а вдень повітря прогріватиметься до 11–15°C. Утім, 9 та 10 хмарність і дощова погода знову повернуться, утримавши температуру на рівні 11–12°C.

Погода в Ужгороді на квітень 2026: друга декада, з 11.04 по 20.04

Середина місяця принесе відносне потепління та мінливу погоду. У період з 12 по 15 квітня очікуються переважно хмарні дні з короткочасними проясненнями, температура вдень зросте до 12–15°C.

Проте з 16 по 20 числа прогнозується повернення дощів, і саме в цей час фіксується локальний температурний пік першої половини місяця — до +17°C вдень. Нічні показники в другій декаді будуть дещо вищими, ніж на початку — від 2°C до 8°C.

Прогноз погоди в Ужгороді в квітні 2026: третя декада, з 21.04 по 30.04

Погода в Ужгороді наприкінці місяця стане найбільш дощовою за весь період. З 21 по 25 опади у вигляді дощів очікуються щодня, хмарність залишатиметься переважно суцільною. Попри дощі, вдень триматиметься відносно тепло — 13–15°C, а нічна температура коливатиметься між 3 і 7°C. Невелике покращення погоди намітиться лише 25–26 числа, коли дощі тимчасово відступлять.

З 26 по 28 квітня над Ужгородом встановиться більш стабільна погода: сонячні та малохмарні дні, денна температура стрімко зростатиме — від +15°C до +21°C.

Нічна температура також суттєво підвищиться — до +10°C. Завершить місяць 29 та 30 число знову дощем при +20°C вдень, що засвідчить збереження нестабільності навіть у найтеплішій фазі місяця.

