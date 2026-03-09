Погода в Харкові в квітні 2026: суцільне тепло майже без опадів

Другий місяць весни у Харкові обіцяє стати періодом впевненого потепління. Попри те, що квітень дебільшого радуватиме містян сонцем, кілька днів усе ж змусять згадати про парасольки та легкі куртки.

Загалом синоптична картина свідчить про поступовий та стабільний перехід від ранньої прохолоди до майже травневих температур — читай в матеріалі, яка буде погода в квітні 2026 в Харкові.

Погода в Харкові в квітні 2026: перша декада, з 01.04 по 10.04

Перші десять днів квітня пройдуть під знаком помірного весняного тепла. Вдень мешканці міста можуть розраховувати на приємні +9°C…+12°C. Проте сонячні промені ще не встигнуть прогріти землю достатньо для теплих вечорів: нічна температура залишатиметься підступною і подекуди опускатиметься до 0°C.

Цей період буде максимально сонячним, що дозволить природі швидко прокинутися. Єдиним винятком стане 8 квітня, коли небо над Харковом затягнуть щільні хмари, проте опадів у цей час не передбачається.

Прогноз погоди в Харкові в квітні 2026: друга декада, з 11.04 по 20.04

Посеред місяця Харків остаточно розпрощається із заморозками. Денна температура впевнено стабілізується в межах +11°C…+16°C, що створить комфортні умови для тривалого перебування на свіжому повітрі. Нічна прохолода стане м’якшою, тримаючись у діапазоні +4°C…+7°C.

Хоча погода залишатиметься переважно сонячною, у середині місяця можливі періоди хмарності. Зокрема, 11, 13 та 14 квітня небо буде хмарним без прояснень, проте це не завадить загальному потеплінню.

Погода в Харкові у квітні 2026: третя декада, з 21.04 по 30.04

Фінальний відрізок місяця принесе у Харків майже літні настрої. Денні показники піднімуться до позначок +12°C…+19°C, а ночі стануть по-справжньому лагідними — до +10°C.

Наприкінці місяця, а саме 24 та 28 квітня, у Харкові прогнозуються дощі, які допоможуть омити місто від весняного пилу. Саме в цей час парасолька стане незамінним аксесуаром. У проміжках між цими датами харків’яни зможуть насолоджуватися безхмарним небом та першим по-справжньому гарячим сонцем.

Квітень 2026 року для Харкова можна описати як місяць активного світла: кількість сонячних днів значно переважатиме над похмурими, даруючи місту довгоочікуване відчуття повної весни.

Раніше ми писали, яка буде погода на квітень 2026 — читай в матеріалі, чого варто очікувати від другого місяця весни.

