Погода в Харькове в апреле 2026: сплошное тепло почти без осадков

Второй месяц весны в Харькове обещает стать периодом уверенного потепления. Несмотря на то, что апрель будет радовать горожан солнцем, несколько дней все же заставят вспомнить о зонтах и ​​легких куртках.

В общем, синоптическая картина свидетельствует о постепенном и стабильном переходе от ранней прохлады к почти майским температурам — читай в материале, какая будет погода в апреле 2026 в Харькове.

Погода в Харькове на апрель 2026: первая декада, с 01.04 по 10.04

Первые десять дней апреля пройдут под знаком умеренного весеннего тепла. Днем жители города могут рассчитывать на приятные +9…+12°C. Однако солнечные лучи еще не успеют прогреть землю достаточно для теплых вечеров: ночная температура будет оставаться коварной и кое-где будет опускаться до 0°C.

Этот период будет максимально солнечным, что позволит природе быстро проснуться. Единственным исключением станет 8 апреля, когда небо над Харьковом затянут плотные тучи, однако осадков в это время не ожидается.

Прогноз погоды в Харькове в апреле 2026: вторая декада, с 11.04 по 20.04

В середине месяца Харьков окончательно распрощается с заморозками. Дневная температура уверенно стабилизируется в пределах +11 ° C … +16 ° C, что создаст комфортные условия для длительного пребывания на свежем воздухе. Ночная прохлада станет более мягкой, держась в диапазоне +4°C…+7°C.

Хотя погода остается преимущественно солнечной, в середине месяца возможны периоды облачности. В частности, 11, 13 и 14 апреля небо будет облачным без прояснений, однако это не помешает общему потеплению.

Погода в Харькове в апреле 2026: третья декада, с 21.04 по 30.04

Финальный отрезок луны принесет в Харьков почти летние настроения. Дневные показатели поднимутся до отметок +12°C…+19°C, а ночи станут по-настоящему кроткими — до +10°C.

В конце месяца, а именно 24 и 28 апреля, в Харькове прогнозируются дожди, которые помогут омыть город весенней пылью. Именно в это время зонтик станет незаменимым аксессуаром. В промежутках между этими датами харьковчане смогут наслаждаться безоблачным небом и первым по-настоящему жарким солнцем.

Апрель 2026 года для Харькова можно описать как месяц активного света: количество солнечных дней будет значительно преобладать над пасмурными, даря городу долгожданное чувство полной весны.

