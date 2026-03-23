Погода в Ужгороде в апреле 2026: весенняя жара и ежедневные дожди

Апрель 2026 в Ужгороде окажется неоднозначным месяцем: жителей города ждет прохладное и дождливое начало, умеренное потепление в середине и ощутимое потепление в конце месяца.

AccuWeather прогнозирует типичную для Закарпатья картину – нестабильная весенняя погода с частыми осадками и медленным ростом температуры – читай в материале, какая будет погода в Ужгороде в апреле 2026 года.

Погода в Ужгороде в апреле 2026: первая декада, с 01.04 по 10.04

Первая декада месяца начнется без особого оптимизма. С 1 по 4 числа над городом будет преобладать облачность, а большинство дней будут сопровождаться дождями. Дневная температура будет держаться в пределах 10–13°C, ночная опускаться до 1–3°C.

Небольшое потепление с 5 по 8 апреля: дожди отступят, небо будет частично проясняться, а днем ​​воздух будет прогреваться до 11–15°C. Впрочем, 9 и 10 облачность и дождливая погода снова вернутся, удерживая температуру на уровне 11–12°C.

Погода в Ужгороде на апрель 2026: вторая декада, с 11.04 по 20.04

Среда луны принесет относительное потепление и переменную погоду. В период с 12 по 15 апреля ожидаются преимущественно облачные дни с кратковременными прояснениями, температура днем ​​вырастет до 12–15°C.

Однако с 16 по 20 числа прогнозируется возвращение дождей, и именно в это время фиксируется локальный температурный пик первой половины месяца – до +17°C днем. Ночные показатели во второй декаде будут несколько выше, чем в начале от 2°C до 8°C.

Прогноз погоды в Ужгороде в апреле 2026: третья декада, с 21.04 по 30.04

Погода в Ужгороде в конце месяца станет дождливой за весь период. С 21 по 25 осадки в виде дождей ожидаются ежедневно, облачность будет преимущественно сплошной. Несмотря на дожди, днем ​​будет держаться относительно тепло — 13–15°C, а ночная температура будет колебаться от 3 до 7°C. Небольшое улучшение погоды наметится только 25-26 числа, когда дожди временно отступят.

С 26 по 28 апреля над Ужгородом установится более стабильная погода: солнечные и малооблачные дни, дневная температура будет стремительно расти — от +15 до +21°C.

Ночная температура также существенно повысится до +10°C. Завершит месяц 29 и 30 число снова дождем при +20°C днем, что свидетельствует о сохранении нестабильности даже в самой теплой фазе луны.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!