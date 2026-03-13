Погода в Ивано-Франковске на апрель 2026: прогноз температур и осадков на месяц

Апрель в Ивано-Франковске обещает стать настоящим праздником весеннего пробуждения. Середина весны в городе традиционно ассоциируется с активным цветением и первым стабильным теплом, что делает пейзажи Прикарпатья особенно живописными.

Апрель 2026 будет преимущественно солнечным, хотя и не обойдется без кратковременных осадков, которые только будут способствовать озеленению города.

Погода в Ивано-Франковске на апрель 2026: первая декада, с 01.04 по 10.04

Первая декада апреля встретит жителей и гостей Ивано-Франковска по изменчивой погоде. Уже 2 апреля по городу пройдет небольшой дождь, однако это будут единственные существенные осадки в начале месяца. В другие дни будет идти сухая погода, хотя 7, 9 и 10 апреля небо будет периодически затягивать облаками.

Температурный режим в этот период будет достаточно контрастным: днем ​​воздух будет прогреваться от +7 до +16°C, тогда как ночью столбики термометров еще могут опускаться до ощутимых -2°C, напоминая о том, что зима отступила совсем недавно.

Читать по теме Прогноз погоды на апрель 2026: чего ожидать среди весны в Украине Какая погода ждет украинцев в течение середины весны?

Погода в Ивано-Франковске в апреле 2026: вторая декада, с 11.04 по 20.04

Вторая декада луны принесет в город настоящий уют. Лишь 14 апреля прогнозируется небольшой дождь, в то время как все остальные дни будут наполнены ярким солнечным светом. Это идеальное время для прогулок по городским паркам и наблюдения за тем, как прогревается земля.

Уровень тепла днем ​​будет держаться в пределах +12…+18°C, а ночные температуры станут более комфортными, колеблясь от +3°C до +7°C. Никаких резких температурных скачков в этот период не предвидится.

Прогноз погоды в Ивано-Франковске в апреле 2026: третья декада, с 21.04 по 30.04

Последняя десятидневка апреля закрепит весенние позиции. Столбики термометров будут уверенно демонстрировать стабильные +15…+18°C в дневное время. Ночи будут оставаться прохладными, и температура будет держаться на уровне +3…+7°С, что создаст приятную свежесть в утренние часы.

Небольшое похолодание и дожди ожидаются 26 апреля – облачность принесет осадки, которые могут продолжаться до конца суток. Однако общий настрой этого периода останется положительным и будет благоприятным для занятий спортом на свежем воздухе и длительных прогулок.

Апрель в Ивано-Франковске будет радовать комфортным теплом, идеальным для активного досуга на свежем воздухе, хотя через одиночные дни непогоды планы на прогулку все же придется сменить на домашний отдых.

Раньше мы писали, какая будет погода в Запорожье в апреле 2026 — читай в материале, что ждет город в течение второго месяца весны.

