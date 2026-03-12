Погода в Запорожье в апреле 2026: прогноз температур и осадков на месяц

Обычно середина весны знаменует приход окончательного тепла и начала цветения вокруг, что делает пейзаж города просто непревзойденным. Читай, какая будет погода в Запорожье в апреле 2026 года и будут ли значительные колебания температуры в материале.

Погода в Запорожье в апреле 2026: первая декада, с 01.04 по 10.04

Первая декада апреля в Запорожье начнется с дождя – в течение дня 1 числа в городе немного прольет. Кроме того, 6 и 7 апреля также прогнозируется небольшой дождь, поэтому зонтики следует иметь при себе в эти дни. 4, 7 и 10 числа над городом предполагаются облака, однако осадков не будет.

Что касается уровня температуры, то в течение дня в городе она будет держаться в диапазоне +6…+10°С, в то время как в ночное время суток будет опускаться до 0…+7°С.

Читать по теме Прогноз погоды на апрель 2026: чего ожидать среди весны в Украине Какая погода ждет украинцев в течение середины весны?

Погода в Запорожье на апрель 2026: вторая декада, с 11.04 по 20.04

В середине апреля в Запорожье не прогнозируются осадки, а погода будет исключительно солнечной, что позволит прогреть землю и воздух, а также вполне насладиться весенним теплом.

Что касается температурного режима, то днем ​​он будет на уровне +14…+17°C, а в течение ночных часов будет находиться в диапазоне +7…+9°С. Значительных колебаний тоже не предвидится.

Прогноз погоды в Запорожье в апреле 2026: третья декада, с 21.04 по 30.04

Последние десять дней в городе также пройдут преимущественно под солнечными лучами, однако 24 и 27 числа на небе появятся облака, из которых в течение дня пройдет дождь и продлится до конца суток.

Температура воздуха продолжит подниматься все выше и выше: в дневное время суток показатель термомтера будет демонстрировать стабильные +14…+18°C, в то время как в течение ночи он будет немного опускаться до +6…+10°С, что делает утренники и вечера несколько прохладными.

В целом, погода в Запорожье в апреле будет достаточно теплой и приятной для ежедневных прогулок и занятий спортом, однако несколько дней все же придется удержаться и побыть дома.

Раньше мы писали, какая будет погода в Киеве в апреле 2026 — читай в материале, какая погода будет ждать столицу уже скоро.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!