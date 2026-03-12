Стиль жизни

Погода в Запорожье в апреле 2026: прогноз температур и осадков на месяц

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 12 марта 2026, 16:20 3 мин.
погода в Запорожье в апреле 2026
Фото Pixabay

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь