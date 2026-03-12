Погода в Запоріжжі в квітні 2026: прогноз температур та опадів на місяць

Зазвичай середина весни знаменує прихід остаточного тепла та початку цвітіння всього довкола, що робить краєвиди міста просто неперевершиним. Читай, яка буде погода в Запоріжжі в квітні 2026 та чи будуть значні коливання температури — в матеріалі.

Погода в Запоріжжі в квітні 2026: перша декада, з 01.04 по 10.04

Перша декада квітня у Запоріжжі почнеться з дощу — протягом дня 1 числа у місті трохи проллє. Крім того, 6 та 7 квітн також прогнозується невеликий дощ, тому парасольки варто мати при собі в ці дні. 4, 7 та 10 числа над містом передбачаються хмари, однак опадів не буде.

Щодо рівню температури, то протягом дня у місті вона триматиметься в діапазоні +6…+10°С, тоді як в нічний час доби опускатиметься до 0…+7°С.

Погода в Запоріжжі на квітень 2026: друга декада, з 11.04 по 20.04

Всередині квітня в Запоріжжі не прогнозуються опади, а погода буде виключно сонячною, що дозволить прогріти землю та повітря, а також сповна насолодитися весіннім теплом.

Стосовно температурного режиму, то вдень вона буде на рівні +14…+17°C, а протягом нічних годин перебуватиме в діапазоні +7…+9°С. Значних коливань також не передбачається.

Прогноз погоди в Запоріжжі у квітні 2026: третя декада, з 21.04 по 30.04

Останні десять днів у місті також пройдуть переважно під сонячним промінням, однак 24 та 27 числа на небі з’являться хмари, з яких протягом дня пуститься дощ та триватиме до кінця доби.

Температура повітря продовжить підніматися все вище та вище: у денний час доби показник термомтера демонструватиме стабільні +14…+18°C, в той час як протягом ночі він дещо опускатиметься до +6…+10°С, що робитиме ранки та вечора дещо прохолодними.

Загалом погода у Запоріжжі в квітні буде достатньо теплою та приємною для щоденних прогулянок та занять спортом, однак кілька днів все ж доведеться утриматися та побути вдома.

