Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026: результат приходит к тем, кто не останавливается

Этот неделя сочетает спокойствие Солнца в Тельце с активностью Марса в Овне.

Солнце даёт желание стабильности и денег, а Марс добавляет резких решений и может вызывать конфликты.

Меркурий переходит из Овна в Тельца, поэтому мысли становятся медленнее, но более практичными.

Венера в Близнецах делает общение лёгким и живым.

Юпитер в Раке усиливает эмоции и заботу о семье, а Сатурн в Овне заставляет брать ответственность.

В начале недели возможны напряжённые аспекты — квадрат Марса и Юпитера, а также оппозиции Луны, которые дают эмоциональные качели.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026: Овен (21 марта — 19 апреля)

Для Овнов неделя проходит на высоких оборотах. Много энергии, но она может толкать на поспешные решения. В отношениях важно не давить на партнёра и больше слушать. Эмоции резкие, возможны конфликты из-за мелочей. На работе появляются новые задачи, но лучше не браться за всё сразу. В финансах стоит избегать риска и необдуманных трат.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026: Телец (20 апреля — 20 мая)

Эта неделя для Тельцов про стабильность и практические дела. Солнце в вашем знаке помогает сосредоточиться на деньгах и работе. В отношениях больше спокойствия, но важно не закрываться в себе. На работе возможны новые задачи, которые потребуют терпения. Финансы постепенно выравниваются, но расходы стоит контролировать.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026: Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы почувствуют активное общение и новые контакты. Венера добавляет лёгкости в отношениях, возможны интересные знакомства. Эмоциональный фон нестабилен, но быстро меняется на позитивный. На работе много информации, важно не распыляться. В финансах возможны небольшие, но приятные поступления.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026: Рак (21 июня — 22 июля)

Ракам неделя даёт больше эмоциональности и потребности в поддержке. Юпитер усиливает внимание к семье и дому. В отношениях появляется желание тепла и стабильности. На работе стоит избегать перегрузки. Финансы связаны с домашними расходами, возможны непредвиденные покупки.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026: Лев (23 июля — 22 августа)

Львы почувствуют желание действовать активно, но стоит сдерживать поспешность. Эмоциональный фон меняется, возможны резкие реакции. В отношениях важно слушать партнёра. На работе появляются новые возможности, но они требуют обдуманных решений. Финансы стабильны, если избегать рисков.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026: Дева (23 августа — 22 сентября)

Для Дев это неделя порядка и планирования. Эмоционально становится спокойнее к концу периода. В отношениях больше разговоров о будущем. На работе появляется шанс улучшить процессы или получить новые обязанности. Финансы стабильны, но стоит избегать лишних мелких трат.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026: Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы почувствуют необходимость баланса между работой и личной жизнью. Отношения могут требовать больше внимания. Эмоциональный фон переменчивый, но без серьёзных конфликтов. На работе важно не брать на себя слишком много. В финансах возможны небольшие задержки, но без потерь.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026: Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы проживают интенсивную эмоциональную неделю. Возможны глубокие разговоры в отношениях. Энергии много, но она может уходить в напряжение. На работе важно не вступать в конфликты. Финансы зависят от внимательности к деталям, возможны неожиданные расходы.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы почувствуют желание движения и перемен. В отношениях больше свободы, но важно не отдаляться от партнёра. Эмоциональный фон активный и переменчивый. На работе возможны новые идеи или проекты. Финансы нестабильны, лучше избегать рискованных решений.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026: Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги сосредоточены на работе и результатах. Эмоционально неделя сдержанная, но продуктивная. В отношениях важно больше говорить о чувствах. На работе возможно увеличение ответственности. Финансы постепенно стабилизируются, особенно благодаря дисциплине.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026: Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи почувствуют изменения в настроении и планах. Отношения могут требовать больше внимания и гибкости. Эмоциональный фон нестабильный, но интересный. На работе появляются новые идеи или нестандартные задачи. В финансах возможны колебания, но без критических проблем.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2026: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы становятся более чувствительными к эмоциям других. В отношениях важно избегать иллюзий и говорить прямо. Эмоциональный фон мягкий, но переменчивый. На работе лучше не спешить с решениями. Финансы зависят от внимательности, возможны небольшие траты на эмоции или комфорт.

Редакция Вікон предупреждает, что материал не следует трактовать как рекомендацию к действиям или как абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, фэншуй и нумерология не являются научными дисциплинами, а их утверждения официально не доказаны.

А ещё поинтересуйся, какой календарь придумали наши предки, чем он известен и почему им пользуются до сих пор. Читай о Славянском календаре 2026: какое животное — тотем года и какое у него послание.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!