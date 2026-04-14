Пылевая буря над Средиземным морем: следует ли ждать ее украинцам

В последние дни в украинском инфопространстве распространяются опасения по поводу возможного поступления пыли из пустыни Сахара. Украинский гидрометеорологический центр, опираясь на данные спутникового мониторинга EUMETSAT, проанализировал движение воздушных масс и предоставил официальное разъяснение по состоянию на 14 апреля 2026 года.

Специалисты подтверждают наличие пыли в атмосфере над Европой, однако успокаивают: серьезной угрозы качеству воздуха в Украине пока нет.

Пылевая буря над Средиземноморьем: Укргидрометцентр ответил, следует ли ждать ее украинцам

Спутниковые данные зафиксировали перенос незначительного количества пыли над акваторией Средиземного моря. К настоящему моменту воздушные потоки направляют его в сторону южной части Италии.

Для территории Украины в ближайшие два дня — 14 и 15 апреля — синоптическая ситуация будет оставаться благоприятной. Благодаря господству северо-западных воздушных потоков, пылевые массы не могут продвинуться в глубь нашей страны, поскольку ветер фактически блокирует их распространение.

Некоторые изменения в движении воздушных масс метеорологи ожидают в четверг, 16 апреля. Прогнозируется переход на западные потоки, что в теории может создать условия для занесения небольшого количества пыли на территорию Украины. Впрочем, это касается только крайних западных областей.

Концентрация пыли будет минимальной — ожидается, что такие показатели не будут оказывать ощутимого влияния на качество атмосферного воздуха и не будут представлять опасность для здоровья граждан.

