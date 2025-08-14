Лише три країни у світі мають досвід сучасної війни — Буданов

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів для The Japan Times, які три країни у світі мають досвід сучасної війни. Перші дві — зрозумілі — це Україна та Росія. А яка третя країна має унікальний досвід війни на широкій лінії фронту і що ще розповів Буданов — читай у матеріалі.

Три країни світу мають досвід сучасної війни

Японським журналістам очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів, що станом на зараз тільки три країни світу мають досвід сучасної війни на широкій лінії фронту.

Наразі у світі є лише три країни з досвідом ведення сучасної війни на дуже довгій лінії фронту з використанням практично всіх доступних звичайних засобів — це Україна, Росія та Північна Корея.

Комуністичний режим КНДР отримав критичний досвід війни та доступ до новітньої зброї, військових технологій та тактичної підготовки. У майбутньому це може вплинути на баланс сил у Північно-Східній Азії.

Досвід російсько-української війни передається всій армії КНДР чисельністю 1,3 млн осіб. Це негативно впливає на безпеку в Тихоокеанському регіоні.

Ми постійно наголошували на тому, що співпраця між Москвою та Пхеньяном становить загрозу не лише для України.

Майже половина відправлених в Україну північнокорейських військових загинули через те, що вони були не підготовлені до війни 21 століття, пояснює Буданов. Однак вони швидко адаптувалися, і нині накопичують цінний досвід.

Північнокорейські війська діють, як і російські, здебільшого невеликими групами. Вони навчилися швидко пересуватися, не лише використовуючи дрони, але й захищаючись від них.

Наразі Північна Корея забезпечує близько 40% потреб РФ у боєприпасах калібру 122 мм та 152 мм. Їхнє виробництво триває цілодобово. Крім усього, КНДР постачає Росії артилерійські та реактивні системи залпового вогню, ракети.

Росіяни цю зброю тестують, а результати передають КНДР для покращення показників точності й ураження. Буданов зазначив, що точність північнокорейських ракет після російського застосування зросла. Пхеньян нині вдало компенсує виснаження РФ.

В обмін Росія надає кошти, технології та навчання, паливо, харчі, мастила та інші ресурси, що підсилює військовий потенціал КНДР.

Кирило Буданов також розповів, що Росія відправила на навчання корейської армії власних спеціалістів з використання і виготовлення дронів. Також у КНДР налагоджуватимуть виробництво безпілотників. Північна Корея отримала і РЕБ-системи.

Перекидання техніки з КНДР до Росії

За словами Буданова, зовсім скоро КНДР перекине до Росії ще 6000 військових. Крім солдатів, Росія отримає і передову техніку. Йдеться про бойові танки M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортери БТР-80.

Усе це передаватиметься під виглядом проведення інженерних робіт.

Дехто з них дійсно може бути залучений до розмінування та будівництва укріплень, але чи всі вони займатимуться цим?

Росія має отримати 50-100 одиниць техніки від КНДР.

Кремль платить за все військове обладнання та війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів, і для економіки Північної Кореї, однієї з найбільш ізольованих у світі, це дуже серйозні гроші.

Нещодавно ГУР встановило п’ять світових рекордів. Читай, у чому наша розвідка найкраща.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!