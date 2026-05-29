Російський дрон врізався у багатоповерхівку в румунському місті Галац: є постраждалі

У ніч на п’ятницю, 29 травня 2026 року, під час чергової масованої атаки російських окупаційних військ на українську територію ударний БпЛА типу Герань-2 порушив державний кордон та увійшов у повітряний простір Румунії.

Попри залучення засобів протиповітряної оборони та бойової авіації, ворожий дрон-камікадзе долетів до великого промислового міста Галац і врізався в дах десятиповерхового житлового будинку, спричинивши потужний вибух та пожежу.

Міноборони Румунії підтвердило влучання БпЛА в житловий будинок у місті Галац

Згідно із заявою Міністерства національної оборони Румунії та Генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій, бойова частина безпілотника здетонувала безпосередньо у момент зіткнення з надбудовою над шахтою ліфта. Спалахнула пожежа у квартирі на останньому поверсі.

На місці руйнувань розгорнули рятувальну операцію за участю підрозділів пожежників, військових медиків, Генерального інспекторату поліції та спеціалізованих піротехнічних команд Судово-криміналістичного інституту разом із фахівцями Румунської служби розвідки.

Внаслідок терористичного інциденту постраждали двоє людей, які перебували в епіцентрі вибуху: жінка отримала термічні опіки шкіри першого ступеня, а 14-річний підліток зазнав гострої реакції на стрес, обох негайно госпіталізували.

Ще двом мешканцям лікарі надали кваліфіковану допомогу безпосередньо біля будинку через сильні панічні атаки.

Сили цивільного захисту провели екстрену евакуацію близько 70 мешканців із уражених під’їздів, а експерти розпочали детальну інспекцію конструкцій споруди.

Ударна хвиля та уламки пошкодили дві сходові клітки, ліфтову шахту, вибили скління у десятках вікон багатоповерхівки та суттєво пошкодили щонайменше п’ять приватних автомобілів, припаркованих у дворі.

Цей удар відбувся під час нальоту близько 16 російських безпілотників на Одеську область, де паралельно постраждало цивільне вантажне судно ANT під прапором Вануату, що належить турецькому судновласнику.

Реагуючи на повітряну загрозу, румунське військове командування о 01:19 підняло в небо з авіабази №86 у Фетешті пару винищувачів F-16 Систем повітряної поліції НАТО, які підтримував бойовий вертоліт IAR 330 SOCAT, причому пілоти мали офіційний дозвіл на знищення цілей протягом усього періоду тривоги.

Одночасно через систему екстреного сповіщення RO-Alert було оголошено повітряну тривогу для населення прикордонних повітів Тулча, Галац і Бреїла.

У зв’язку з інцидентом МЗС Румунії терміново поінформувало генерального секретаря НАТО та звернулося до союзників із вимогою прискорити поставки передових комплексів протидії БпЛА, оскільки від початку великої війни це вже 47-й випадок падіння уламків або дронів РФ на румунську територію, причому 12 із них зафіксовано з початку 2026 року.

Речниця НАТО Еллісон Гарт оприлюднила заяву в соціальній мережі Х, у якій рішуче засудила безрозсудні дії Російської Федерації.

За її словами, генеральний секретар НАТО Марк Рютте наразі перебуває на постійному прямому зв’язку з румунською владою для координації подальших кроків.

Еллісон Гарт також підкреслила, що на тлі цієї серйозної транскордонної ескалації альянс продовжить планомірно зміцнювати спільну оборону від усіх потенційних воєнних загроз, зокрема вдосконалюючи системи протидії ворожим безпілотним літальним апаратам на своїх східних кордонах.

