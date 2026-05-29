Российский дрон врезался в многоэтажку в румынском городе Галац: есть пострадавшие

В ночь на пятницу, 29 мая 2026 года, во время очередной массированной атаки российских оккупационных войск на украинскую территорию ударный БпЛА типа Герань-2 нарушил государственную границу и вошел в воздушное пространство Румынии.

Несмотря на привлечение средств противовоздушной обороны и боевой авиации, вражеский дрон-камикадзе долетел до крупного промышленного города Галац и врезался в крышу десятиэтажного жилого дома, вызвав мощный взрыв и пожар.

Минобороны Румынии подтвердило попадание БпЛА в жилой дом в городе Галац

Согласно заявлению Министерства национальной обороны Румынии и Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, боевая часть беспилотника сдетонировала непосредственно в момент столкновения с надстройкой над шахтой лифта. Вспыхнул пожар в квартире на последнем этаже.

На месте разрушений была развернута спасательная операция с участием подразделений пожарных, военных медиков, Генерального инспектората полиции и специализированных пиротехнических команд Судебно-криминалистического института вместе со специалистами Румынской службы разведки.

В результате террористического инцидента пострадали два человека, находившиеся в эпицентре взрыва: женщина получила термические ожоги кожи первой степени, а 14-летний подросток подвергся острой реакции на стресс, обоих немедленно госпитализировали.

Еще двум жителям врачи оказали квалифицированную помощь прямо у дома из-за сильных панических атак.

Силы гражданской защиты провели экстренную эвакуацию около 70 жителей из поврежденных подъездов, а эксперты приступили к детальной инспекции конструкций сооружения.

Ударная волна и обломки повредили две лестничные клетки, лифтовую шахту, выбили остекление в десятках окон многоэтажки и повредили по меньшей мере пять частных автомобилей, припаркованных во дворе.

Этот удар произошел во время налета около 16 российских беспилотников на Одесскую область, где параллельно пострадало гражданское грузовое судно ANT под флагом Вануату, принадлежащее турецкому судовладельцу.

Реагируя на воздушную угрозу, румынское военное командование в 01:19 подняло в небо с авиабазы ​​№86 в Фетеште пару истребителей F-16 Систем воздушной полиции НАТО, которые поддерживал боевой вертолет IAR 330 SOCAT, причем пилоты имели официальное разрешение на уничтожение целей в течение всего периода.

Через систему экстренного оповещения RO-Alert была объявлена ​​воздушная тревога для населения пограничных уездов Тулча, Галац и Бреила.

В связи с инцидентом МИД Румынии срочно проинформировал генерального секретаря НАТО и обратился к союзникам с требованием ускорить поставки передовых комплексов противодействия БПЛА, поскольку с начала большой войны это уже 47-й случай падения обломков или дронов РФ на румынскую территорию, причем 12 из них зафиксировано с начала 2026 года.

Представитель НАТО Эллисон Гарт обнародовала заявление в социальной сети Х, в котором решительно осудила безрассудные действия Российской Федерации.

По ее словам, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится на постоянной прямой связи с румынскими властями для координации дальнейших шагов.

Эллисон Гарт также подчеркнула, что на фоне этой серьезной трансграничной эскалации альянс продолжит планомерно укреплять совместную оборону от всех потенциальных военных угроз, в частности усовершенствуя системы противодействия вражеским беспилотным летательным аппаратам на своих восточных границах.

