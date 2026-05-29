Сколько стран входят в НАТО: полный список членов Североатлантического альянса

Присоединение к НАТО — одна из главных военно-политических целей Украины. Отношения с этим альянсом могут гарантировать поддержку стран-партнеров в случае будущих военных конфликтов.

Пока что НАТО на этапе размышлений о сотрудничестве с Украиной и приглашения в блок. А вот некоторые страны давно являются членами организации. Рассказываем, сколько стран входит в НАТО.

Сколько стран в НАТО в 2026 году: список государств

Как отмечают на сайте организации, в настоящее время членами НАТО являются 32 государства. Эти страны называют друг друга союзниками и являются суверенными государствами, принимающими важные вопросы безопасности и политики.

Организацию Североатлантического договора учредили 4 апреля 1949 12 стран Европы и Северной Америки.

Через некоторое время, в результате нескольких раундов расширения, членами альянса стали еще 20 государств.

Согласно статье 10 Североатлантического договора, вступить в НАТО имеет право любое европейское государство, которое может продвигать принципы этого Договора и вносить вклад в поддержание безопасности в Североатлантическом регионе.

Решение о приглашении новых членов принимается Североатлантическим советом — высшим политическим органом, утверждающим страны-участницы на основе взаимного согласия между всеми членами.

Вот страны, которые входят в НАТО по состоянию на 2026 год:

Бельгия; Канада; Дания; Франция; Исландия; Италия; Люксембург; Нидерланды; Норвегия; Португалия; Великобритания; Соединенные Штаты Америки; Греция; Турция; Германия; Испания; Чехия; Венгрия; Польша; Болгария; Эстония; Латвия; Литва; Румыния; Словакия; Словения; Албания; Хорватия; Черногория; Северная Македония; Финляндия; Швеция.

Страны, которые не входят в НАТО

Среди европейских стран есть и те, которые не являются членами альянса. Среди них:

Швейцария;

Австрия;

Андорра;

Ирландия;

Мальта;

Молдова;

Лихтенштейн;

Монако;

Сан-Марино;

Сербия.

Босния и Герцеговина являются участниками Плана действий по членству в НАТО.

В свое время присоединиться к нему хотели и Украина с Грузией. Однако в 2023 году министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос Плана действий для Украины был снят с повестки дня, поскольку она подала заявку на вступление.

