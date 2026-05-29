Сколько стран входят в НАТО: полный список членов Североатлантического альянса

Присоединение к НАТО — одна из главных военно-политических целей Украины. Отношения с этим альянсом могут гарантировать поддержку стран-партнеров в случае будущих военных конфликтов.
Пока что НАТО на этапе размышлений о сотрудничестве с Украиной и приглашения в блок. А вот некоторые страны давно являются членами организации. Рассказываем, сколько стран входит в НАТО.
Сколько стран в НАТО в 2026 году: список государств
Как отмечают на сайте организации, в настоящее время членами НАТО являются 32 государства. Эти страны называют друг друга союзниками и являются суверенными государствами, принимающими важные вопросы безопасности и политики.
Организацию Североатлантического договора учредили 4 апреля 1949 12 стран Европы и Северной Америки.
Через некоторое время, в результате нескольких раундов расширения, членами альянса стали еще 20 государств.
Согласно статье 10 Североатлантического договора, вступить в НАТО имеет право любое европейское государство, которое может продвигать принципы этого Договора и вносить вклад в поддержание безопасности в Североатлантическом регионе.
Решение о приглашении новых членов принимается Североатлантическим советом — высшим политическим органом, утверждающим страны-участницы на основе взаимного согласия между всеми членами.
Вот страны, которые входят в НАТО по состоянию на 2026 год:
- Бельгия;
- Канада;
- Дания;
- Франция;
- Исландия;
- Италия;
- Люксембург;
- Нидерланды;
- Норвегия;
- Португалия;
- Великобритания;
- Соединенные Штаты Америки;
- Греция;
- Турция;
- Германия;
- Испания;
- Чехия;
- Венгрия;
- Польша;
- Болгария;
- Эстония;
- Латвия;
- Литва;
- Румыния;
- Словакия;
- Словения;
- Албания;
- Хорватия;
- Черногория;
- Северная Македония;
- Финляндия;
- Швеция.
Страны, которые не входят в НАТО
Среди европейских стран есть и те, которые не являются членами альянса. Среди них:
- Швейцария;
- Австрия;
- Андорра;
- Ирландия;
- Мальта;
- Молдова;
- Лихтенштейн;
- Монако;
- Сан-Марино;
- Сербия.
Босния и Герцеговина являются участниками Плана действий по членству в НАТО.
В свое время присоединиться к нему хотели и Украина с Грузией. Однако в 2023 году министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос Плана действий для Украины был снят с повестки дня, поскольку она подала заявку на вступление.
Самой большой организацией по количеству государств остается ООН. Мы рассказывали, кто входит в Организацию объединенных наций.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!