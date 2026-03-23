Марк Рютте: США продолжают предоставлять разведданные и оружие Украине через европейских союзников

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем последнем интервью телеканалу CBS, обнародованном 23 марта 2026 года, подтвердил, что Соединенные Штаты продолжают играть ключевую роль в поддержке обороны Украины.

По словам главы альянса, Вашингтон не только сохраняет стабильный поток важнейшей разведывательной информации, но и обеспечивает поставки необходимого вооружения, активно вовлекая в этот процесс европейских союзников.

Рютте подчеркнул, что такое сотрудничество позволяет Украине иметь все необходимое для эффективного противостояния российской агрессии, несмотря на сложную политическую конъюнктуру и дипломатические маневры.

США и Европа оказывают общее давление на РФ для завершения войны — Марк Рютте

Комментируя резонансные сравнения президента Трампа о поддержке разных сторон конфликта, генсек НАТО отметил, что нынешняя стратегия Белого дома направлена ​​на сбалансирование разных интересов.

Это касается и таких непопулярных решений, как снятие санкций с российской нефти, которую Рютте назвал вынужденным шагом для достижения более широких геополитических целей.

Он подчеркнул, что команда американского президента, в которую входят Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Марко Рубио, находится в постоянном контакте с украинской стороной. Цель этой работы — оказывать максимальное давление на Кремль, чтобы заставить российское руководство прийти к реальному согласию и прекратить боевые действия.

Марк Рютте поделился деталями своей недавней встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне. По словам генсека, украинский президент четко демонстрирует стремление заключить справедливое соглашение и завершить войну.

Рютте уверен, что именно совместное давление Трампа и европейских лидеров является решающим фактором, который должен сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс с Путиным.

Глава НАТО резюмировал, что украинцы готовы идти навстречу в вопросах мирного урегулирования, и сейчас главная задача международного сообщества — убедиться, что Россия готова к конструктивным шагам.

