Марк Рютте: США продовжують надавати розвіддані та зброю Україні через європейських союзників

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у своєму останньому інтерв’ю телеканалу CBS, оприлюдненому 23 березня 2026 року, підтвердив, що Сполучені Штати продовжують відігравати ключову роль у підтримці оборони України.

За словами очільника альянсу, Вашингтон не лише зберігає стабільний потік найважливішої розвідувальної інформації, а й забезпечує постачання необхідного озброєння, активно залучаючи до цього процесу європейських союзників.

Рютте наголосив, що така співпраця дозволяє Україні мати все необхідне для ефективного протистояння російській агресії, попри складну політичну кон’юнктуру та дипломатичні маневри.

США та Європа чинять спільний тиск на РФ для завершення війни — Марк Рютте

Коментуючи резонансні порівняння президента Трампа щодо підтримки різних сторін конфлікту, генсек НАТО зауважив, що нинішня стратегія Білого дому спрямована на збалансування різних інтересів.

Це стосується і таких непопулярних рішень, як зняття санкцій з російської нафти, що Рютте назвав вимушеним кроком для досягнення ширших геополітичних цілей.

Він підкреслив, що команда американського президента, до якої входять Джаред Кушнер, Стів Віткофф та Марко Рубіо, перебуває у постійному контакті з українською стороною. Мета цієї роботи — чинити максимальний тиск на Кремль, щоб змусити російське керівництво дійти реальної згоди та припинити бойові дії.

Марк Рютте також поділився деталями своєї нещодавної зустрічі з Володимиром Зеленським у Лондоні. За словами генсека, український президент чітко демонструє прагнення укласти справедливу угоду і завершити війну.

Рютте впевнений, що саме спільний тиск Трампа та європейських лідерів є вирішальним фактором, який має зрушити з мертвої точки переговорний процес із Путіним.

Очільник НАТО резюмував, що українці готові йти назустріч у питаннях мирного врегулювання, і зараз головне завдання міжнародної спільноти — переконатися, що Росія також готова до конструктивних кроків.

