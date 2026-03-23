Безпекові гарантії та обмін полоненими: підсумки дводенних переговорів України та США

Дводенний раунд інтенсивних переговорів між українською та американською делегаціями у Флориді завершився з відчутним прогресом. У неділю, 22 березня 2026 року, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, який очолював українську групу, заявив про суттєве звуження кола невирішених питань.

Зустрічі проходили в межах дипломатичного процесу під егідою США, метою якого є розробка подальших дій для досягнення стійкого миру.

Центральними темами обговорення стали два критичні напрями: формування надійного безпекового каркаса для України та вирішення гуманітарних питань.

Сторони працювали над визначенням конкретних механізмів, які б забезпечили довгостроковий захист України та Європи від повторної агресії. Головна мета — створити такі умови, за яких агресор не матиме шансів на реванш. Також, гуманітарний блок переговорів зосередився на поверненні українських громадян.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні за підсумками зустрічей акцентував увагу на тому, що будь-яка мирна угода повинна бути справедливою. Основним критерієм успіху дипломатії він назвав відсутність будь-яких преференцій для РФ за розв’язану війну.

Важливо, щоб у агресора не було винагороди за цю війну. І важливо, щоб ми всі не були змушені повертатися до війни через місяці чи роки, тобто щоб гарантії безпеки для України та всієї Європи були достатніми для миру — для надійного миру,

— підкреслив глава держави.

Зеленський також відзначив наявність позитивних сигналів щодо можливості найближчого продовження обмінів полоненими, що може стати практичним підтвердженням ефективності переговорів у Флориді.

Спецпосланець США Стів Віткофф висловив задоволення динамікою залученості сторін, підкресливши лідерську роль Білого дому в просуванні мирних ініціатив. Досягнута динаміка узгодження позицій дозволяє делегаціям перейти до наступного, більш деталізованого етапу переговорів.

