Загадочные дроны над Скандинавией: Норвегия и Дания были вынуждены закрыть аэропорты

Вечером 22 сентября в воздушном пространстве Дании и Норвегии были замечены неизвестные беспилотные аппараты. Аэропорты Копенгагена и Осло были вынуждены приостановить свою работу, сообщает Reuters, Verdens Gang и Aftonbladen.

Они снова открылись рано во вторник после того, как в течение четырех часов приостановились все взлеты и посадки. Полиция Копенгагена заявила, что в ходе проверок не смогла найти ни одного дрона, нарушившего воздушное пространство.

Дания и Норвегия закрыли аэропорты из-за дронов

Заместитель помощника комиссара полиции Копенгагена Якоб Хансен сообщил, что полиция начала интенсивное расследование, чтобы определить происхождение дронов.

— Дроны исчезли, и мы ни одного из них не забрали, — рассказал он журналистам.

По его словам, власти Дании и Норвегии будут сотрудничать, чтобы определить связь между этими двумя инцидентами.

Воздушное пространство в аэропорту Осло открыли в 3:22 утра. Его закрыли с полуночи, чтобы отследить дроны. Все рейсы перенаправили в ближайший аэропорт.

В полиции Дании отметили, что два или три больших дрона были замечены вблизи аэропорта Копенгагена. По данным службы отслеживания полетов FlightRadar, аэропорт прекратил работу в 20:26. Около 50 рейсов перенаправили в запасные аэропорты.

После открытия в аэропорту Копенгагена заявили, что задержки и некоторые отмененные вылеты сохранятся. Там призвали пассажиров уточнять информацию у своих авиакомпаний.

Напомним, что ранее в разных аэропортах Европы фиксировались сбои в системе регистрации и посадки из-за кибератаки. Это, в частности, повлияло на работу лондонского Хитроу и аэропортов Берлина и Брюсселя.

Перед этим самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен был вынужден совершить экстренную посадку из-за заглушения сигнала GPS.

